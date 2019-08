Francja – lider na mapie turystycznej świata

Francja to państwo, które od lat dzierży palmę pierwszeństwa w rankingu państw najczęściej odpowiedzianych przez turystów. Nie dzieję się tak przez przypadek.

Mimo, że Europa jest piękna i sporo w niej miejsc, które warto poznać – tutaj https://www.worldmap.pl/europa/ dokładne informacje na ten temat, to jednak trudno im konkurować z Francją. Kraj jest niesamowity. Posiada cenne zabytki, góry, plaże, specyficzną atmosferę, wyznacza modowe trendy, ma zapach perfum, oferuje doskonałą kuchnię i bez trudu każdy znajdzie w nim coś, co w szczególny sposób go zaciekawi. Co roku miliony turystów przybywają tam, by poznać jego uroki. Dlatego też Francja to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych.

Nie tylko Paryż

Planując wycieczkę do Francji warto mieć na uwadze jej stolicę, czyli Paryż. Miasto ma wiele do zaproponowania. Zachwyceni będą zarówno miłośnicy historii, sztuki, jak i ci, którzy po prostu zamierzają godzinami spacerować i odkrywać magiczne zakamarki francuskiej stolicy. Paryż się nie nudzi, ujmuje na każdym kroku. Warto wczuć się w jego klimat. Zwykle po powrocie do domu pojawia się niedosyt, ponieważ miasto nie pozwala o sobie zapomnieć. Każda wizyta w nim to nowe doświadczenia i niespodzianki.

Jednak Francja to nie tylko Paryż. Państwo może się poszczycić masą nietuzinkowych miejsc. Zerknijcie na mapkę https://www.worldmap.pl/francja/. Co ciekawe, wiele osób uważa, że prawdziwy czar kraju ukryty jest w innych, mniej popularnych miastach oraz miasteczkach i właśnie one są najbardziej autentyczne. Olśniewa np. Giverny. Miejsce jest sielankowe, pełne pięknych domów, zieleni, nie ma w nim gwaru, pośpiechu. Trzeba dodać, że ta niewielka miejscowość jest bardzo artystyczna. To zasługa Moneta. Francuski impresjonista mieszkał w nim i tworzył swe obrazy. Przechadzając się ulicami Giverny nietrudno nie trafić na ślad malarza. Wszystko co warto tam zobaczyć w mniejszym lub większym stopniu wiąże się właśnie z nim.

Wybrzeże, parki narodowe i aktywny wypoczynek

Kolejną zaletą Francji jest jej wybrzeże. Najsłynniejsza część to południowa linia brzegowa, czyli Lazurowe Wybrzeże. Krystalicznie czysta, ciepła woda, plaże, palmy, słońce – cudownie się tam wypoczywa! Poznawanie regionu to ogromna frajda, sposób na regenerację sił, zyskanie pozytywnej energii i oderwanie się od codziennych trosk.

Przyrodnicze perełki znajdują się natomiast w parkach narodowych i rezerwatach. Zielone doliny, jeziora, wodospady – w tak ujmujące zakątki obfituje południe oraz południowy-wschód kraju. Odkrywanie miejsc, w których rządzi natura i nie brakuje bajkowych krajobrazów to zajęcie niezwykle interesujące. Wyjątkowym rezerwatem przyrody jest Camargue, znany przede wszystkim ze swych mieszkańców: byków, koni i różowych flamingów.

Kiedy udać się do Francji?

Francję warto odwiedzić o każdej porze roku. Wiosną i jesienią można podziwiać fantastyczne widoki, latem korzystać z promieni słonecznych i ciepłej wody, a zimą szaleć na nartach. Wybór odpowiedniego terminu na podróż zależy więc od naszych planów i oczekiwań. Warto zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pogody https://www.telepogoda.pl/francja/, by nie być rozczarowanym po przyjeździe.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY