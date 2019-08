Felgi stalowe czy aluminiowe?

Obecnie felgi stalowe produkowane są metodą walcowania na gorąco, dzięki czemu znacząco podnosi się ich odporność m.in. na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto zastosowanie specjalnych powłok zabezpiecza stalową powierzchnię przed korozją na długie lata. Felgi aluminiowe według większości kierowców charakteryzują się ładniejszym wyglądem i lepiej komponują się zwłaszcza z autami typu premium. Niestety ich cena jest zdecydowanie wyższa nawet w przypadku używanych kompletów, szczególnie jeżeli chodzi o droższe marki.

Felgi – podstawowe informacje

Felgi wraz z oponami stanowią jedyną powierzchnię styczną samochodu z nawierzchnią, dlatego niezwykle ważne jest, aby były nie tylko dobrze dopasowane pod względem rozmiaru, ale również charakteryzowały się dobrym stanem technicznym. Warto pamiętać, że w przypadku kupowania używanych felg zarówno stalowych, jak i metalowych, nie zawsze osoba kupująca jest w stanie prawidłowo ocenić ich stan. O ile duże krzywizny lub pęknięcia na powierzchni są łatwe do zauważenia nawet przez mniej doświadczonych kierowców, o tyle mikropęknięcia, które bezpośrednio odpowiadają za krótką żywotność felgi są ciężkie do zaobserwowania. Ponadto osoba sprzedająca nie zawsze jest świadoma tego, że oferuje wadliwy produkt. Często bywa tak, że konkretny komplet felg był w posiadaniu kilku właścicieli, dlatego historia użytkowania jest praktycznie nie do ustalenia. W przypadku budżetowych aut miejskich lub kilkunastoletnich pojazdów z segmentu C lub D, dobrym wyborem jest zakup nowych felg stalowych, co do których kierowca ma pewność, że są pozbawione ukrytych wad. Co ciekawe, niejednokrotnie nowe felgi stalowe są tańsze niż modele wykonane z aluminium. Ponadto popularne stalówki są znacznie łatwiejsze i tańsze w naprawie, niż ich droższe odpowiedniki.

Fakty i mity na temat felg

Wśród wielu kierowców, niezależnie od ich stażu za kierownicą, funkcjonuje przekonanie, że felgi wykonane z aluminium są nieporównywalnie lżejsze od modeli stalowych, co przekłada się na lepsze osiągi samochodu. W przypadku mniejszych rozmiarów (do 16 cali), aby uzyskać odpowiednią sztywność i wytrzymałość, stosuje się dużą ilość materiału, co przekłada się na zwiększenia wagi. W praktyce zdarza się nawet, że felgi z aluminium są cięższe od felg stalowych w tym samym rozmiarze. W większości przypadków jednak różnice są tak niewielkie, że nie mają żadnego wpływu np. na przyspieszenie pojazdu. W sportach motorowych gdzie walczy się o każdych kilogram, stosuje się ultralekkie felgi wykonane ze specjalnych stopów, które są dodatkowo wzmocnione, aby wytrzymywały duże obciążenie. Jednak w codziennym użytkowaniu nie ma to większego znaczenia i jest praktycznie nieodczuwalne.

Kolejnym mitem jest szybkie rdzewienie felg wykonanych ze stali. To przeświadczenie wzięło się stąd, że kilka i kilkanaście lat temu nie przywiązywano tak dużej wagi do odpowiedniego zabezpieczenia felgi. Obecnie są one pokrywane specjalną powłoką fosforanową, która wykazuje bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne. Kupując nowe stalówki, nie trzeba się martwić, że po pierwszym sezonie zimowym powstaną duże ogniska korozji. Warto jednak pamiętać, że kupując obręcze stalowe, należy wybierać sprawdzone firmy, które oferują produkty renomowanych marek z wieloletnim doświadczeniem w produkcji felg. Komplety obręczy pochodzące z niewiadomego źródła, choć kuszą niższą ceną, mogą okazać się znacznie mniej trwałe i właściciel pojazdu zamiast zaoszczędzić, będzie musiał kupić kolejny komplet. Dobierając felgi do pojazdu, warto zapoznać się z ofertą sklepów internetowych, które oferują bardzo duży wybór modeli oraz szybką i bezpieczną wysyłkę towaru. Przykładem takiego sklepu jest np. https://www.sklepopon.com/felgi-stalowe.

