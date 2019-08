Czy jedzenie owoców sprzyja cukrzycy?

W dzisiejszych czasach, nikogo nie powinno zdziwić to, że zarówno cukrzyca jak i otyłość stanowią naszą współczesną epidemię. Cukrzyca dotyka coraz szerszą grupę ludzi na całym świecie. Związana jest przede wszystkim ze znacznym ryzykiem przedwczesnej śmierci z powodu np. udaru mózgu, choroby niedokrwiennej serca i choroby naczyń obwodowych.

Co tak naprawdę sprzyja rozwojowi cukrzycy?

Czy owoce mają w tym swój znaczny udział? Wielu dietetyków przecież twierdzi, że to co naturalne, jest dla człowieka zdrowe. W owocach znajdziemy obecność wielu witamin i minerałów. Są zdrowe, dlatego większość jest zdania, że w przeciwieństwie do słodyczy, nie powinniśmy ograniczać spożywania owoców. Powinniśmy jednak wiedzieć o kilku ważnych aspektach. W owocach znajduje się cukier prosty, który błyskawicznie wchłania się w naszym organizmie, co w konsekwencji przyczynia się do znacznego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Niestety trzeba tutaj zaznaczyć, że to najprostsza droga do cukrzycy. Najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie umiaru w ich spożywaniu. Witaminy i minerały możemy przecież pozyskiwać z warzyw, które w przeciwieństwie do owoców nie zawierają tak ogromnej ilości cukrów prostych. Niezbędnej energii do życia niewątpliwie dostarcza nam glukoza. Stanowi ona czystą energię dla wszystkich komórek. Warto jednak wiedzieć, że możemy ją czerpać nie tylko z owoców, ale także z innych źródeł węglowodanów np. ryżu, ziemniaków czy wyrobów zbożowych.

Co dzieje się, gdy mamy nadmiar glukozy?

Trafia ona do krwi, gdzie zostaje wchłonięta przez komórki budujące ściany naczyń krwionośnych. Niestety komórki, niepotrafiące przerobić nadmiaru energii po prostu eksplodują. Ten proces niszczy naczynia i przyczynia się do powstawania skrzepów, które z kolei stanowią przyczynę udaru mózgu czy zawału serca. Pamiętajmy, że we wszystkim należy zachować umiar, również w jedzeniu owoców. Oczywiście za owocami przemawia to, że nie tylko zawierają błonnik rozpuszczalny, ale także dostarczają antyoksydantów, czyli witamin antyoksydacyjnych C, E i beta-karotenu, flawonoidów oraz potasu i folianów. Przeciwko owocom przemawia jednak fakt, iż zawierają naprawdę sporą ilość cukrów, które w szybkim i znacznym stopniu przyczyniają się do podwyższenia stężenia glukozy we krwi. W przypadku osób chorujących już na cukrzycę, powinno się ustalić ze swoim lekarzem lub dietetykiem ile owoców można spożyć w ciągu dnia. Po każdym ich spożyciu, powinno się badać stężenie glukozy we krwi, aby móc ocenić jak owoce wpływają na glikemię i jaka ilość owoców będzie dla nas wskazana. Zdecydowanie nie wskazane dla cukrzyków są owoce kandyzowane, suszone, w syropie, a także inne owoce z dodatkiem cukru.

