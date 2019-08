Blog WordPress – czym jest szablon dla strony internetowej?

Szablon i motyw WordPress to pojęcia, które często są używane zamiennie. Czym się one różnią? Co oznaczają? Jeśli prowadzisz blog WordPress, warto dowiedzieć się więcej na ten temat!

Szablon dla strony internetowej – co to takiego?

Szablon dla strony internetowej to inaczej szata graficzna lub templatka. To plik, który definiuje wygląd strony internetowej, dla każdego jej elementu – nagłówka, pasków bocznych, pola treści itp. i stanowi funkcję motywu.

Motyw a szablon WordPress – czym różnią się te dwa pojęcia?

Motyw WordPress to pojęcie, które często bywa mylone z szablonem, jednak jest ono o wiele szersze. To zbiór plików, które definiują wygląd witryny i odpowiadają za to, jak grafiki i teksty będą wyświetlane czytelnikom. Tworząc strony internetowe w WordPress, możemy skorzystać naraz z jednego motywu, który będzie miał zainstalowane wiele różnych szablonów.

Wyglądem graficznym zarządza się z poziomu kokpitu w Panelu Administratora. Aby zmienić motyw na blogu, należy wejść do sekcji Wygląd. Skąd można wziąć motyw i szablon dla bloga? Jeśli nie posiadamy dużego budżetu, najlepiej wypróbować darmowe motywy dostępne na oficjalnej stronie internetowej WordPress. W wyborze właściwego pomoże podgląd, opinie użytkowników oraz specyfikacja techniczna.

Blog WordPress – lepszy szablon darmowy czy płatny?

Płatne motywy i szablony WordPress są warte uwagi, ponieważ w wielu przypadkach są bardziej profesjonalne niż darmowe szablony. Mogą one zawierać wbudowany pakiet niezbędnych wtyczek, są także bardzo estetyczne. Użytkownik płatnych motywów może także liczyć na wsparcie techniczne ze strony ich twórców oraz regularne aktualizacje, dzięki którym szablon będzie zawsze funkcjonalny.

Jak wybrać szablon dla strony internetowej?

Kryteria, którymi należy się kierować, by wybrać szablon dla witryny to przede wszystkim jego funkcjonalność. Aby zachęcić czytelników do regularnych odwiedzin i ułatwić im poruszanie się na stronie internetowej, witryna powinna być przejrzysta i szybko się ładować. Powinna być także łatwa do zoptymalizowania pod kątem SEO.

Co jeszcze jest ważne? Nie należy zapominać o estetycznym wyglądzie. Warto także co jakiś czas odświeżać wygląd strony internetowej oraz zadbać o to, by publikowane grafiki były wysokiej jakości, a z drugiej strony, nie obciążały zbytnio witryny. W ten sposób osiągniemy idealny złoty kompromis i zadowolimy zarówno organicznych czytelników, jak i roboty Google indeksujące witrynę.

