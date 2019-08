BlackBeard – barber z krwi i kości

Dobry salon barberski to nie tylko pielęgnacja włosów i zarostu, ale też dodatkowe usługi. Tak właśnie jest w BlackBeard – barber shopie z prawdziwego zdarzenia, gdzie panuje wyjątkowa i niespotykana atmosfera.

Cztery stanowiska dla gości, w sumie pięciu barberów, profesjonalistów z krwi i kości, którzy zajmują się zarostem oraz fryzurą. BlackBeard swoim wnętrzem kusi przechodniów, a salon barberski znajdujący się kilkaset metrów od wrocławskiego rynku.

Marek, Igor, Daniel, Max, Stanisław, to wspaniała piątka młodych i dynamicznych barberów z BlackBeard, którzy znają się na sztuce barberskiej jak mało kto. Dostanie się do któregoś z nich często graniczy z cudem, a wychodząc z jednej wizyty warto natychmiast umówić się na kolejne spotkanie. Inaczej na doprowadzenie do perfekcji brody oraz fryzury, możemy czekać długimi tygodniami. Świetnym rozwiązaniem jest jednak możliwość umówienia wizyty zarówno telefonicznie, mailowo, jak i dzięki portalowi Booksy. Ten ostatni automatycznie wyśle powiadomienie i przypomnienie o wizycie w salonie.

Zalecenia szybkiego umawiania się na kolejne wizyty nie są bezpodstawne, ale są i bardzo proste. Wymieniona i pracująca w BlackBeard piątka golibród, realizuje kompleksowe usługi we wręcz perfekcyjny sposób. Barberzy nie tylko przytną i wymodelują fryzurę, ale i zajmą się pielęgnacją zarostu, trymowaniem brody, czy jej coverem. W sumie w fotelu barberskim możemy spędzić od 20 do 90 minut, w zależności od wybranej usługi. Wszystkie cięcia, trymowanie, długość, kształt zarówno fryzury, jak i brody, są konsultowane z klientem i dobierane według wiedzy i doświadczenia profesjonalistów i fachowców.

W BlackBeard jest dostępna, piękna nazwana i ciekawa propozycja – spa brody. Usługa ta polega na wmasowaniu w świeżo przyciętą brodę i wąsy specjalistycznych kosmetyków. Te dobrane są zgodnie z typem włosa i skóry twarzy każdego klienta.

Dodatkowe usługi połączone z Barberem

Wiele osób zastanawia się dlaczego powinno skorzystać z usług profesjonalnego barber shopu, zamiast po prostu iść do standardowego fryzjera. Podstawowym wyróżnikiem jest atmosfera panująca u golibrody. BlackBeard jest zbudowany z zamysłem świadczenia profesjonalnych usług strzyżenia, ale jego loftowe wnętrze świetnie koresponduje z zawodem bardzo popularnym w latach 20-tych ubiegłego wieku. Niewymuszona elegancja i swoboda, ale jednocześnie wyjątkowość – to wszystko powoduje, że w BlackBeard czujemy się niczym u najlepszego kumpla lub we własnym, przytulnym salonie.

Ponadto, czym byłby barber shop, gdyby golibroda, nie byłby w stanie zaproponować kosmetyków, mających na celu pomoc w pielęgnacji perfekcyjnie przyciętego włosa? Kosmetyki i akcesoria do włosów, brody i wąsów, to zarówno balsamy, olejki jak i szampony, a także szczotki do pielęgnacji. To wszystko, po genialnym cięciu, zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta.

BlackBeard , to jednak jeszcze więcej, bo czekając na umówioną wizytę, można delektować się pyszną, świeżo parzoną kawą i podziwiać liczne, limitowane alkohole, zgromadzone na półkach sklepowych oraz skomponować zestaw prezentowy czy też zakupić alkohol w sklepie z alkoholem.

Artykuł sponsorowany