Znamy wykonawcę inwestycji na Polanie Jakuszyckiej

Rusza budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu. Nowoczesna baza sportowa przystosowana do uprawiania sportów zimowych, a także do aktywnego spędzania czasu przez cały rok powstanie na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie.

Prace potrwają 19 miesięcy, a inwestycja będzie kosztować ok. 142 mln złotych. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm PORR S.A., Akme Zdzisław Wiśniewski i Elektromontaż Rzeszów S.A. Umowa pomiędzy Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki, spółką która nadzoruje inwestycję, a konsorcjum, została podpisana. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Oznacza to, że lada dzień ruszą główne prace związane z budową obiektu.

− Zaczynamy budowę najważniejszej inwestycji sportowej w historii Dolnego Śląska – Dolnośląskiego Centrum Sportu. Ten całoroczny, multifunkcyjny obiekt powstaje z myślą zarówno o sportowcach zawodowych, jak i o amatorach. Będzie służył wszystkim przez cały rok − mówi marszałek Cezary Przybylski.

Dolnośląskie Centrum Sportu będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce i w Europie Środkowej ośrodków biathlonu i narciarstwa biegowego. Jego funkcjonalność i wyposażenie pozwoli na organizację zawodów objętych licencją A w narciarstwie biegowym i biathlonie.

− To właśnie tu rozgrywane będą zawody najwyższej światowej rangi, a Dolnoślązacy i odwiedzający nas turyści znajdą doskonałe warunki do uprawiania sportu i spędzania czasu wolnego przez cały rok – dodaje Michał Bobowiec, członek zarządu województwa.

W budynku projektanci przewidzieli wymienność funkcji poszczególnych pomieszczeń Centrum, które inną rolę będą pełnić latem, inną zimą, a jeszcze inną w czasie wielkich imprez sportowych. W zależności od potrzeb część z nich służyć będzie jako smarowalnie, szatnie, biura zawodów, zaplecze konferencyjno-gastronomiczne oraz ośrodek treningowy z siłownią, salą gimnastyczną i boiskiem. Dostępne będą także miejsca noclegowe i centrum odnowy biologicznej. Turyści będą mogli skorzystać z wypożyczalni sprzętu sportowego (narty – zimą, rowery i rolki – latem), restauracji i baru szybkiej obsługi, przebieralni, skorzystać z noclegu. Dodatkowym atutem będzie podziemny parking oraz nowy przystanek kolejowy, z poczekalnią pod dachem. Ponadto ważnym elementem całej koncepcji tego obiektu jest stworzenie przy Centrum nowoczesnego, interaktywnego, muzeum sportów zimowych.

Inwestycja będzie finansowana przez samorząd województwa kwotą 30 mln zł, strona rządowa deklaruje finansowanie na poziomie 50 mln zł. Pozostałą część kosztów inwestycji, około 100 mln zł zostanie sfinansowana w ramach kredytu zaciągniętego przez DPiN.