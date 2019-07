W jakim zawodzie przyda się umiejętność autoprezentacji?

Czym jest autoprezentacja? Czy można się jej nauczyć? W jakich zawodach jest szczególnie przydatna? O tym poniżej.

Sztuka autoprezentacji jest bardzo przydatna i to nie tylko w sferze zawodowej, ale także w życiu prywatnym. To, jak postrzegają nas inni ludzie jest niezwykle ważne w budowaniu relacji międzyludzkich również pozazawodowych. Jest ona kluczowa w realizacji celów zawodowych.

Sztuka autoprezentacji

Autoprezentacja to komunikowanie innym ludziom swoich cech i osobowości. Jest to świadome budowanie swojego wizerunku. Składa się z 2 typów zachowań – atrybucyjnych i repudiacyjnych. Te pierwsze to eksponowanie i podkreślanie cech pozytywnych, a drugie ukrywanie cech negatywnych. Podczas umiejętnej autoprezentacji człowiek sam decyduje o tym, co chce ujawnić, a co ukryć. Modyfikuje swoje zachowanie w zależności od tego, jakie wrażenie chce wywrzeć na rozmówcy czy słuchaczu. Jest to kreowanie własnego wizerunku, czyli przedstawianie siebie w pozytywnym świetle.

Oczywiście taka umiejętność autoprezentacji ma ogromny wpływ na wybór zawodu. Na szczęście, nawet jeśli nie urodziliśmy się z taką umiejętnością, to można się jej nauczyć. I to nawet samodzielnie. Punktem wyjścia do budowania swojego wizerunku jest poznanie swoich mocnych i słabych stron. Pewne jest, że problem z samooceną czy też niska samoocena znacząco utrudniają określenie tego, jak chce się być postrzeganym przez innych ludzi. Uwierzenie w siebie, w swoje możliwości jest kluczowe, by móc się dobrze prezentować. Warto także pamiętać, że nie ma ludzi bez wad – są jednak tacy, którzy potrafią świetnie je ukryć, podkreślając przy tym swoje zalety.

Wybór zawodu a umiejętność autoprezentacji

Umiejętność autoprezentacji przydaje się praktycznie w każdym zawodzie, gdyż jest kluczowa już na etapie poszukiwania pracy. Jeśli źle zaprezentujemy się podczas rozmowy rekrutacyjnej, to nie zrobimy dobrego wrażenia na rekruterze i tym samym nie zostaniemy zatrudnieni. Zatem tak naprawdę każdy powinien opanować sztukę prawidłowej autoprezentacji. Są jednak zawody, w których autoprezentacja przydaje się szczególnie – w tych związanych z wystąpieniami publicznymi (np. nauczyciel, profesor, polityk, rzecznik prasowy, prezenter telewizyjny, radiowiec, stanowiska kierownicze itd.) oraz z kontaktem z ludźmi. Jeśli chodzi o tę drugą grupę, to w znakomitej większości zawodów ma się jakiś kontakt z innymi ludźmi, w tym z klientem. Na szczęście tej jednak trudnej sztuki można się nauczyć – czy to na specjalnych warsztatach i kursach z autoprezentacji, czy samodzielnie w domu, posiłkując się wiedzą zaczerpniętą z internetu i wykonując pewne pomocne ćwiczenia.

Przydatny w określeniu swoich umiejętności, w tym autoprezentacji i predyspozycji zawodowych jest test predyspozycji zawodowych. Może on posłużyć jako pewien rodzaj doradztwa zawodowego. Taki darmowy test predyspozycji zawodowych można wykonać tu: https://www.kierunekrozwoju.pl/.

