Ty też możesz wesprzeć kobiecy biznes. Wystarczy kliknąć.

Która z autorek projektów zgłoszonych do akcji „Stań na własnych nogach” otrzyma 30 tys. zł na rozwój własnego biznesu? Wszystko w rękach członków Klubu Rossmann – już od jutra mogą oni zagłosować na jedną z 50. finalistek.

Akcja „Stań na własnych nogach” jest skierowana do kobiet zajmujących się wytwarzaniem różnego rodzaju produktów: ubranek, domowych kosmetyków, torebek, dekoracji czy zabawek. Chcieliśmy dać im szansę zaprezentowania swoich wyrobów, a w przyszłości może nawet rozpoczęcia działalności na większą skalę. Innymi słowy – by mogły przekuć pasję także w źródło utrzymania, tak by nie była tylko dodatkowym zajęciem „po godzinach”.

Do konkursu zgłoszono prawie pół tysiąca najróżniejszych pomysłów. Ponad połowa z nich to produkty powstałe z myślą o dzieciach. Ich autorkami są mamy, często przebywające na urlopach wychowawczych. W tej kategorii królowały: ubranka, lalki, książeczki (sensoryczne, ale również takie „prawdziwe” – z fabułą i ilustracjami), gry, zabawki, akcesoria typu gryzaki i maty. Pojawiły się nawet wielorazowe pieluszki wpisujące się w trend „eko” i „zero waste” czy woreczki do przechowywania żywności, będące alternatywą dla foliówek. Autorki pomysłów podzieliły się także z nami swoimi przepisami na wegańskie ciasteczka i batoniki.

Wiele potencjalnych bizneswomen interesuje się też modą i designem, stąd ciekawe pomysły na odzież, torby, plecaki czy eleganckie apaszki. Sporo uczestniczek konkursu lubuje się również w nadawaniu domowym wnętrzom indywidualnego charakteru za pomocą stroików, świeczek, lampionów, ramek lub wazonów.

Chętnie zgłaszane były również pomysły na własny biznes kosmetyczny, a wśród prezentowanych produktów pojawiły się wyrabiane w domowych warunkach kremy, szampony, a nawet perfumy!

Panie biorące udział w projekcie musiały poświadczyć, że są autorkami zgłaszanych wyrobów, odpowiednio je zaprezentować, opisać, a dodatkowo zrobić biznesplan. Dlatego wybranie finałowej „pięćdziesiątki” było dużym wyzwaniem, mimo że w komisji zasiadało aż 5 jurorów z firmy Rossmann i partnera projektu – Fundacji „Mamo Pracuj”. Jury oceniało m.in.: jakość i oryginalność produktu, a także jego użyteczność i walory artystyczne. Ważna była również realność założeń marketingowych i finansowych przedsięwzięcia.

To, które z finalistek otrzymają 30, 20 i 10 tys. zł. na rozwój biznesu zależy już tylko od członków Klubu Rossmann. Już od 1 sierpnia mogą oni głosować za pomocą aplikacji Rossmann PL lub poprzez stronę www.rossmann.pl/stannawlasnychnogach. Każdy może oddać tylko jeden głos więc warto dobrze przemyśleć swoją decyzję. Głosowanie trwa do 5. września, a laureatki ogłosimy 10. września na stronie internetowej.

