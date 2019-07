Sukienki na wesele dla puszystych

Nie wiesz, jak ukryć niedoskonałości swojej figury? Martwisz się o wystający brzuch czy szerokie ramiona? Jeśli borykasz się z takimi problemami, nie musisz stawiać na sukienki w kolorze czerni czy totalnie obszerne kreacje. Podpowiadamy, jak podkreślić walory swojej sylwetki, aby prezentować się wyjątkowo na weselu bliskich Ci osób.

Jak zamaskować niedoskonałości?

Przede wszystkim, nie możesz wstydzić się swojego rozmiaru. Zakup zbyt małej sukienki nie będzie dobrym pomysłem. To samo dotyczy zbyt obszernego ubrania, które tylko pozornie zakryje odstający brzuch czy szerokie uda. Warto wybrać taki rozmiar, który będzie doskonale dopasowany do Twojej sylwetki – niezależnie od tego, czy jest to L czy XXL. Drugim ważnym elementem podczas zakupów jest fason sukienki. Masz piękne i subtelne łydki? Wybierz taki model, którego długość kończy się w okolicy kolana. Jeśli masz duży biust, świetnie sprawdzi się fason z dekoltem, który podkreśli Twoją kobiecość. Nie musisz wybierać wyłącznie modeli oversize. Wypróbuj także bardziej dopasowane kroje, które podkreślą talię i ukryją zbyt szerokie biodra. Do takiego fasonu świetnie sprawdzi się wyszczuplająca bielizna. To żaden wstyd! Twoja sylwetka optycznie się wysmukli.

Warto zwrócić uwagę także na kolor kreacji. To nieprawda, że wyłącznie czarny kolor wyszczupla. Przy dobrze dobranym rozmiarze, a także idealnie dopasowanym fasonie, możesz postawić na granat, butelkową zieleń, czerwień, bordo czy nawet kolorowe motywy kwiatowe. Ważne, abyś czuła się komfortowo i kobieco w wybranej stylizacji. Wolisz jednak czerń? Dobierz do niej dodatki w żywszych barwach.

Rozkloszowana sukienka

Nie musisz wyróżniać się idealnym wcięciem w talii, aby prezentować się elegancko na weselu. Aby zyskać efekt wydłużenia sylwetki i zamaskowania tzw. oponki na brzuchu, wybierz model odcięty pod biustem. Rozkloszowana sukienka będzie prezentować się nie tylko atrakcyjnie, ale także doskonale sprawdzi się podczas zabawy. Przede wszystkim nie krępuje ruchów, więc będziesz czuć się w niej swobodnie. Nie musisz wybierać wyłącznie takiego fasonu, który jest gładki. Jeśli sukienka będzie odcięta pod biustem, możesz postawić na falbany lub dekoracyjną koronkę.

Dla kobiet, które mają szerokie ramiona, sprawdzi się rozkloszowana kreacja z dekoltem w kształcie litery V oraz krótkimi rękawkami. Takie rozwiązanie podkreśli Twój biust i jednocześnie wyszczupli całą sylwetkę. Jeśli chcesz podkreślić swój dekolt, wybierz taki model, który delikatnie odkryje Twoje ramiona. Zawsze podkreślaj to, co lubisz w swoim ciele.

Swobodnie i kobieco

Podczas wyboru odpowiedniej sukienki, liczy się także materiał. Wybierz taki, który jest elastyczny i jednocześnie nie krępuje Twoich ruchów. Możesz także łączyć wiele tkanin w jednej kreacji, np. zwiewna, transparentna narzuta na górę lub koronkowe rękawy. Nie przesadzaj jednak z ozdobami.

Nie zapomnij także o szpilkach. Nawet mały obcas optycznie wyszczupli i wydłuży Twoje nogi. Lepiej wybrać węższy słupek, który doda lekkości, w odróżnieniu od szerszych rodzajów.

