Remont domów – jaką firmę wynająć?

Remonty domów są kłopotliwą, ale nieodłączną częścią ich egzystencji. Upływający czas, warunki atmosferyczne, działalność zwierząt i inne uszkodzenia mechaniczne, odciskają w końcu piętno na konstrukcji budynku. Wtedy trzeba przeprowadzić jego remont, tylko jaką firmę do tego wybrać?

Postaw na sprawdzonego wykonawcę

Remont domu jest zbyt kosztownym wydarzeniem, aby powierzać go pierwszej – lepszej firmie. Oczywiście każda brygada do jakiej się zgłosimy, odpowie, że podejmie się zadania, ale nie każdej można niestety zaufać. Dlatego też kluczowa jest renoma firmy budowlanej. Terminowość, rzetelność, także kultura osobista. Cena nie zawsze przesądza o wyborze, ponieważ za gwarancję jakości jesteśmy w stanie głębiej sięgnąć do kieszeni.

Gdzie najlepiej zasięgnąć informacji? Możliwości są dwie. Pierwsza, to rodzina i znajomi, którzy korzystali z czyichś usług. Są zadowoleni i mogą z czystym sumieniem polecić właśnie tę firmę. Drugim źródłem jest internet, konkretnie fora, grupy na Facebooku i portale branżowe, gdzie wykonawcy otrzymują rekomendacje od klientów.

Zaufaj firmie, która konsultuje się z inżynierem

Jeśli remont wiąże się z choćby minimalnymi zmianami obciążenia konstrukcji budynku, należy skonsultować taki zabieg z inżynierem budownictwa. On oceni m.in., czy dotychczasowa więźba utrzyma nowe pokrycie dachowe, albo czy na piętrze można postawić murowaną ścianę działową zamiast przepierzenia z karton-gipsu.

Samodzielne podjęcie decyzji oraz zgoda na dalsze prace wiążą się ze sporym ryzykiem. Z problemem zostajemy później sami i to my ponosimy jego ewentualne konsekwencje w postaci np. pęknięć stropu, ścian, bądź naruszenia stolarki okiennej.

Wybieraj kompleksowe rozwiązania

Mogłoby się wydawać, że zatrudnianie firm wyspecjalizowanych w konkretnych pracach jest lepszym wyjściem niż zaproszenie do współpracy jednej, oferującej kompleksowe remonty domów. Błąd! Co więcej, na tyle poważny, że właściwie cały plan remontu może lec w gruzach. Dlaczego?

Pamiętajmy, że w trakcie remontu może dojść do nieprzewidzianych sytuacji. Nie mamy przecież pewności, w jakim stanie są instalacje, ani co znajduje się pod boazerią. Dodatkowe, nieplanowane prace wydłużają zakładany czas realizacji, więc wejście kolejnej ekipy trzeba przesunąć w czasie. To z kolei może okazać się niemożliwe, bo inna brygada, zaraz po naszym domu ma umówione kolejne zlecenie i zwyczajnie nie może czekać. Znalezienie nowej w krótkim czasie bywa często niewykonalne.

Kompleksowa realizacja remontu domu daje zatem korzyść w postaci komfortu psychicznego. Remont domu już sam w sobie jest przecież stresujący, zwłaszcza gdy szacowany zakres prac okazuje się większy z uwagi na stan domu. Wybierając kompleksową obsługę mamy tę pewność, że na kolejnym etapie prac nie zostaniemy bez wykonawcy.

Oczekuj umowy oraz faktur za wykonane roboty

Bez nich trudno ocenić gdzie i za ile zostały kupione materiały budowlane, a także czy są należytej jakości. Brak rachunku uniemożliwia ponadto zwrot do sklepu tego, co nie zostało wykorzystane w toku robót.

Umowa określa tymczasem dokładny zakres prac remontowych, z wyszczególnieniem konkretnych robót oraz tego, czego na nasze życzenie nie należy ruszać. W umowie zawarte są ponadto takie informacje, jak: kosztorys całkowity, cena materiałów budowlanych, należność za robociznę, czy szacowany termin wykonania.

Umowa stanowi równocześnie podstawę do gwarancji, gdyby zaszła potrzeba przeprowadzenia poprawek.

Profesjonalne remonty domów u: http://www.dekorfliz.pl/

ARTYKUŁ SPONSOROWANY