Pudełka na kosmetyki – zaprojektuj je tak, by klient kupił Twój produkt!

Pudełka produktowe to narzędzie reklamowe, z którego korzysta wiele branż. Można w nich wysyłać do klienta dobra luksusowe, elektroniczne gadżety, artykuły reklamowe i odzież. Z reklamowego potencjału opakowań korzystają także firmy kosmetyczne. Jak zaprojektować pudełko, by klient kupił produkt? Poniżej znajdziecie kilka porad.

Pudełka dla produktów kosmetycznych – jak je zaprojektować?

W branży kosmetycznej kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o pudełka, jest ich nietypowy, ale wciąż estetyczny wygląd. Opakowania produktowe, w które pakowane są kosmetyki, mają na celu zwrócić uwagę klientów. Dzięki temu produkt zostaje zauważony na półce lub w sklepie internetowym. Jak zachęcić klienta do zakupu poprzez opakowanie produktowe? Poniżej kilka inspiracji z życia wziętych!

#1 Pudełka Colorneer

Biel to kolor, który często gości na opakowaniach na kosmetyki. W białe pudełka są pakowane preparaty pielęgnujące skórę, kosmetyki do makijażu oraz maści i kremy. Biel nawiązuje często do naturalnego charakteru kosmetyków, a także sygnalizuje, że dany produkt jest delikatny i nie zaszkodzi naszemu zdrowiu. Wystarczy spojrzeć na pudełka produktowe Colorneer, by przekonać się, że minimalizm i bielona tektura doskonale sprawdza się w branży kosmetycznej.

#2 Opakowania Sara Simar

Poza estetycznym wyglądem, warto zadbać także o praktyczny charakter pudełka. Dobrym przykładem są opakowania hiszpańskiej marki Sara Simar, które, poza tym, że dobrze wyglądają, to jeszcze zawierają nadrukowaną informację o aplikacji poszczególnych kosmetyków. W ten sposób nadruk nabiera dodatkowych, informacyjnych walorów i nie ma na celu tylko i wyłącznie reklamowania firmy!

#3 Opakowania Yves Rocher

Modna i przemawiająca do konsumenta kolorystyka to kolejny ze skutecznych sposobów na to, by pudełko przyciągnęło wzrok klienta. Kolory są umiejętnie wykorzystywane np. przez znaną markę – Yves Rocher. Perfumy dla kobiet często są pakowane w pudełka w kolorze różowym lub fioletowym – to barwy szczególnie lubiane przez panie!

Zapakuj to i spraw, by klient kupił Twój produkt!

Wybór odpowiedniej kolorystyki i motywu graficznego na opakowanie to dopiero wierzchołek góry lodowej. Jeśli chcesz stworzyć pudełko, które zachwyci Twojego klienta, warto przemyśleć także kwestie związane z otwieraniem i zamykaniem pudełka, a także jego kształt i fason. W tym niełatwym zadaniu może pomóc polska firma Packhelp (Zapakuj To). To uznany na europejskim rynku producent opakowań dla biznesu. Z usług Packhelp korzystają firmy z ponad 30 krajów, Ty także możesz! Zachęcamy gorąco do sprawdzenia oferty producenta pudełek.

