Projektowanie wnętrz oraz realizacje pod klucz apartamentów: Trójmiasto

Nie ma chyba nic bardziej inspirującego niż zaprojektowanie swojego apartamentu, zwłaszcza nad morzem. Nie ma chyba też większej zagadki wówczas, jak to zrobić, jeśli nigdy wcześniej tego się nie robiło, a powierzchnia jest znacząca. Są jednak rozwiązania i sposoby, które pomogą i wesprą w procesie nowoczesnej aranżacji wnętrz – i posiadania apartamentu pod klucz.

Jeśli jesteś szczęśliwym nabywcą apartamentu – ten artykuł jest dla Ciebie. Jeśli nie wiesz jeszcze czym się różni apartament od mieszkania, a rozważasz zakup swojego lokum i stoisz przed dylematem, również ten tekst jest dedykowany Tobie. Zapoznaj się z ogólnymi różnicami pomiędzy mieszkaniami a apartamentami i ich cechami oraz z tym, gdzie szukać inspiracji do ich urządzania.

Apartamenty i ich cechy

Apartament mieszkalny posiada kilka charakterystycznych, za to bardzo ewidentnych cech. Pierwszą z nich jest lokalizacja. Najczęściej jest ona prestiżowa, z bliskim dostępem do wszelkiej kultury i rozrywki – teatrów i kin, muzeów i galerii, restauracji oraz centrów rozrywkowych. Ma zapewnioną dla jej mieszkańców dobrą komunikację oraz bliskie sąsiedztwo terenów zielonych – takim przykładem jest widok na Pole Mokotowskie w Warszawie albo na Central Park w Nowym Jorku.

Kolejnym elementem charakteryzującym apartament jest jego przestronność i standard wykończenia. Apartament to nowoczesne wnętrze, dlatego powinno być wysokie (minimum 3 metry) i o sporym metrażu, z wyraźnym wydzieleniem części dziennej – w tym część dzienna musi zawierać wydzielony aneks kuchenny lub pełną kuchnię – nocnej, garderoby, kilku łazienek, dużego balkonu, tarasu lub ogrodu – mówią trójmiejscy projektanci wnętrz.

Dodatkowo, materiały jakich powinno się używać do wykończenia obiektu części wspólnych podczas budowy muszą być najwyższej jakości, takie jak wysokogatunkowe drewno, kamień naturalny, szkło, metal a wnętrza apartamentów powinny mieć zapewnione przez dewelopera kilka możliwości wykończenia również materiałami z wysokich i najwyższych półek cenowych – dodaje trójmiejski architekt wnętrz.

Na jednej kondygnacji danego obiektu może znajdować się bardzo ograniczona liczba lokali. Przy tym apartament to nowoczesne wnętrze zaprojektowane wyłącznie w sposób ustawny i ergonomiczny. Taki apartament powinien być zaprojektowany przez uznane cenionego architekta wnętrz.

Od czego zacząć proces aranżacji wnętrza?

Kiedy już mamy wybrany apartament, to czas na zaplanowanie jego przestrzeni. Proces gdyńskiej aranżacji wnętrza apartamentu zdecydowanie należy rozpocząć od znalezienia (najlepiej z polecenia) sprawdzonego architekta lub firmy projektowej.

Przy wyborze projektanta, poza rekomendacją, kieruj się też jego wcześniejszymi pracami i estetyką oraz oceń, czy jest zbieżna z Twoim gustem. Poproś również o kilka projektów przygotowane pod Twój apartament – podpowiada trójmiejskie biuro projektowe.

Jeśli już masz swojego projektanta, ten przedstawi projekty – swoją wizję co do tego jak będzie wyglądało Twoje nowoczesne mieszkanie. Kiedy podejmiesz decyzję (wybierzesz ofertę) i będziecie zgodni, co do koncepcji i założonego do niej budżetu, rozpocznie się etap poszukiwań podwykonawców do prac wykończeniowych oraz materiałów najwyższej jakości, ale to jest oczywiście na głowie architekta

Ty jedynie akceptujesz (jeśli chcesz) każdy wybór materiałów wykończeniowych, czyli płytek, kamieni naturalnych, parkietu, szafek kuchennych, armatury, wyposażenia łazienek, rozwiązań i wszelkich mebli oraz przedmiotów, jakie zaproponuje projektant wnętrz. Decydujesz również o końcowym efekcie – dodaje trójmiejskie biuro projektowe.

Co może być inspiracją przy projektowaniu wnętrza apartamentu?

Inspiracje do zaprojektowania apartamentu są wszędzie. Wystarczy być tylko uważnym. Może to być okolica, w której mieszkasz – to zawsze będzie świetna sugestia. Na przykład aranżacja wnętrz w Trójmieście często zawiera elementy marynistycznie. Ale, żeby mieć stylowe mieszkanie można też szukać inspiracji w kolorowych, ekskluzywnych magazynach wnętrzarskich, szukać też natchnienia w katalogach trójmiejskiego biura projektowego, czy w Internecie.

Gdańska aranżacja wnętrz, to jednak częste nawiązanie do morza, skandynawskiego stylu lub Hampton – czyli jasnych, czystych przestrzeni, w których jest mnóstwo bieli, szarości, naturalnego brązu i drewna oraz niebieskich akcentów. Dzięki takim inspiracjom możesz mieć pewność, że będziesz miał nie tylko nowoczesne, ale i stylowe wnętrze –podsumowali projektanci wnętrz ZAPParanzacje.pl z Trójmiasta.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY