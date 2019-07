Problemy z połykaniem mogą być objawem dysfagi! Sprawdź dlaczego nie warto ich ignorować

Masz problemy z przełykaniem? Może być to dysfagia – dolegliwość, której nie należy ignorować. Jakie są jej najczęstsze przyczyny i objawy?

Dysfagia to trudności z przełykaniem i przesuwaniem się pokarmu z jamy ustnej przez przełyk do żołądka, które w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwiają spożywanie pokarmów. Jest to bardzo częsty objaw chorób przełyku. Chorzy określają to jako uczucie „blokady w gardle”. Wyróżnia się dwa rodzaje dysfagii – górną, kiedy występują problemy z przedostawaniem się pokarmu do przełyku i dolną – gdy trudności te dotyczą przesuwania się pożywienia przez przełyk. Dysfagia – choroba nie tylko osób starszych – dotyczy wszystkich grup wiekowych.

Jakie są objawy dysfagii? Jakie objawy towarzyszą zaburzeniom połykania?

U chorego można często zaobserwować zmianę głosu po posiłku, wolniejsze jedzenie, krztuszenie się i dławienie. Zaburzeniom w połykaniu towarzyszyć mogą inne objawy – zgaga, która towarzyszy chorobie refluksowej przełyku, czkawka, kaszel ,chrypka, która występuje przy chorobach krtani i płuc. Pacjent może również mieć odruchy wymiotne, odczuwać ból podczas przełykania, pieczenie i palący ból za mostkiem, co znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Jakie choroby prowadzą do dysfagii?

Dysfagia może być spowodowana osłabieniem mięśni biorących udział w spożywaniu pokarmu, tj. m.in. mięśni ust, szczęki, podniebienia i przełyku. Mięśnie te mogą ulec osłabieniu wraz z wiekiem oraz na skutek różnych dolegliwości – choroby Parkinsona, Alzheimera, mózgowego porażenia dziecięcego, w wyniku operacji oraz udaru. Jeśli pokarm na skutek osłabienia mięśni nie trafi do przewodu pokarmowego, a oddechowego, może dojść do zapalenia płuc. Do dysfagii może dojść również m.in. w wyniku uszkodzenia układu nerwowego, obecności ciała obcego, zwłóknień przełyku, guzów krtani, nowotworów przełyku i chorób tarczycy.

Co robić w przypadku wystąpienia dysfagii?

Kiedy dysfagia wystąpi nagle, najczęściej spowodowana jest obecnością ciała obcego w gardle lub przełyku. Jeśli nie ustąpi samoistnie, konieczne może być badanie radiologiczne żołądka i przełyku, a następnie – w przypadku potwierdzenia – zabieg endoskopowy w celu usunięcia ciała obcego. Jeśli jednak takie sytuacje pojawiają się często, należy zgłosić się do lekarza, gdyż tego problemu nie wolno lekceważyć. Do testów, które mogą pomóc w diagnozowaniu tych zaburzeń, zaliczamy badanie endoskopowe przełyku wraz z badaniem histopatologicznym, które potwierdzi lub wykluczy proces nowotworowy, wideofluoroskopię – badanie czynności połykania oraz badanie radiologiczne przełyku z kontrastem doustnym. Odpowiednie wczesne postępowanie i w razie konieczności specjalistyczne badania pozwolą na szybką diagnostykę problemu. Jeśli zaburzenia przełykania występują długotrwale i nie ustępują, lekarz może zalecić zmianę diety na produkty łatwiejsze do przełykania – rozdrobnione, półpłynne lub płynne. Należy unikać pokarmów twardych, kruchych i trudnych do połknięcia. W okresie choroby należy wprowadzić do jadłospisu pożywne koktajle, musy, zblendowane zupy i soki. Jeśli pacjent nie jest w stanie samodzielnie spożyć wystarczającej ilości pokarmu, należy rozważyć żywienie funkcjonalne medyczne, dopasowane do potrzeb osoby chorej. Więcej o dysfagii przeczytasz na stronie zywieniemaznaczenie.pl.

