Płyn chłodniczy – jak dobrać właściwy rodzaj płynu do samochodu?

Chłodnica samochodowa odpowiada za utrzymanie optymalnej temperatury silnika. Płyn chłodniczy to ciecz, która jest pośrednikiem pomiędzy silnikiem, który wytwarza ciepło, a powietrzem, które go schładza. Płyn chłodniczy to jeden z ważniejszych płynów eksploatacyjnych w samochodzie. Jak dobrać właściwy? Podpowiadamy poniżej.

Skład płynu chłodniczego

W skład płynów do chłodnic wchodzi glikol, najczęściej etylenowy (rzadziej propylenowy), woda destylowana oraz substancje zapobiegające korozji. Zawartość glikolu etylenowego w płynach do chłodnic zwykle wynosi około 50%. Gwarantuje to odporność na zamarzanie nawet w -35°C oraz temperaturę wrzenia około 107,5°C (optymalna temperatura dla cieczy chłodzącej w samochodzie to 85–90°C, mierzona jest na jej wylocie z silnika). Oprócz glikolu równie ważnym składnikiem dobrej jakości płynu są substancje antykorozyjne. Jeśli będzie ich zbyt mało, może dojść do korozji, a w konsekwencji do rozszczelnienia całego układu chłodzenia.

Producenci płynów do chłodnic – którego wybrać?

Przede wszystkim należy kierować się jakością produktu, a dopiero w drugiej kolejności ceną za litr. Słabej jakości płyn nie będzie wystarczająco chronić silnika, a tym samym narazi nas na kosztowne naprawy w warsztatach samochodowych. Najlepszej klasy producenci zawsze wykonują szereg badań przed wprowadzeniem produktu na rynek, dlatego należy kupować płyny z atestami i certyfikatami – zyskujemy wówczas pewność, że produkt spełni nasze oczekiwania. W sklepach motoryzacyjnych znajdziemy zarówno gotowe płyny do chłodnic, jak i koncentraty, które należy samodzielnie, według odpowiednich proporcji, wymieszać z wodą destylowaną.

Kolor płynu do chłodnic – czy ma znacznie?

Na rynku dostępnych jest wiele kolorów płynów do chłodnic, jednak nie ma to żadnego odniesienia do ich właściwości czy jakości. Producenci wprowadzili substancje barwiące w celu wewnętrznej identyfikacji produktu, nie ma jednak jednoznacznych reguł dotyczących przypisania danego koloru np. do technologii jego produkcji.

Gdzie kupić płyn do chłodnicy?

Płyny do chłodnic znaleźć można w supermarketach, na stacjach benzynowych, w niektórych warsztatach samochodowych oraz w sklepach motoryzacyjnych – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych.

Płyn do chłodnicy to ewidentnie jeden z ważniejszych płynów w każdym samochodzie. Bez niego auto nie jest w stanie pracować prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszej jakości płyn po pewnym czasie straci swoje właściwości. Dlatego całkowitej wymiany płynu należy dokonywać co 2-3 lata, a ponadto stale kontrolować jego stan. Trzymając się tej prostej zasady, zyska się pewność, że silnik pozostanie w pełni sprawny przez lata.

