Na czym polega dezynsekcja?

Owady niestety potrafią wyrządzić wiele szkód – nie tylko tych drobnych, ale i dużych. Istnieje jednak metoda pozwalająca na podjęcie skutecznej walki – jest nią dezynsekcja. Czym jest dezynsekcja? Na czym polega? Jakie metody obejmuje?

Czym jest dezynsekcja?

Pod pojęciem dezynsekcji należy rozumieć niszczenie szkodliwych owadów, uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie. Co istotne – dezynsekcję można wykonać zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i magazynach. Dzięki dezynsekcji możliwe jest usunięcie zarówno komarów jak i much, ale też os, karaluchów, prusaków czy pluskiew. Dezynsekcję przeprowadza się przy wykorzystaniu środków chemicznych, fizycznych, biologicznych bądź mechanicznych.

Dezynsekcja chemiczna i fizyczna

Najczęstszą metodą dezynsekcji jest metoda chemiczna. Wiąże się ona z wykorzystaniem specjalistycznych preparatów do dezynsekcji, zwanych insektycydami. Insektycydy dzieli się na kontaktowe i pokarmowe. Insektycydy kontaktowe działają poprzez paraliż układu nerwowego, co w konsekwencji powoduje śmierć owada w chwili zetknięcia się z jego ciałem. Natomiast pokarmowe działają śmiercionośnie po zjedzeniu substancji przez szkodnika. Stosując środki chemiczne należy pamiętać, aby każdorazowo dokładnie zapoznać się z przeznaczeniem środka. Duży ilość środków chemicznych dostępnych na rynku sprawia, że może nie tylko być nieskuteczny, co niebezpieczny dla ludzi i zwierząt. Warto pamiętać, że inne środki chemiczne stosuje się w opustoszałych magazynach a jeszcze inne w domach czy w miejscach z żywnością.

Popularne są również metody fizyczne, które obejmują stosowanie ognia, pary wodnej, gorącego powietrza czy też promieniowania ultrafioletowego. Jedną z metod jest steamerowanie, tj. generowanie pary wodnej pod dużym ciśnieniem. Metoda ta pozwala zwalczyć roztocza kurzu domowego, alergeny, ale też owady i ich jaja. Często wykorzystywaną metodą są również piece grzewcze, które w wyniku równomiernego ogrzania pomieszczenia w określonym czasie, o określonej temperaturze pozwalają unicestwić wszelkie insekty w stadium rozwojowym.

Dezynsekcja mechaniczna i biologiczna

Jeśli chodzi o dezynsekcję mechaniczną to najczęściej polega ona na wytrzepywaniu, wytrząsaniu czy też wyłapywania insektów. Wiele osób zauważa insekty w elementach drewnianych – konieczne jest wówczas ociosanie zainfekowanej części zewnętrznej bądź usunięcie drewna przerobionego przez larwy na mączkę.

Ostatnia z metod – biologiczna należy do najryzykowniejszej metody dezynsekcji. Polega ona na wprowadzeniu do środowiska nowego organizmu. Rozwiązanie to może wywołać niemożliwe do przewidzenia skutki. Chcąc zwalczyć muchy domowe do pomieszczeń wprowadza się muchówki – ofyry bądź też błonówki, które są pasożytami muchy domowej i w końcowym stadium zabijają żywiciela. Zaleca się połączenie metody biologicznej z inną metodą dezynsekcji, gdyż tylko tak możliwe jest pełne zwalczanie szkodników.

