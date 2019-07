Melanezja i Fidżi od podszewki – co warto wiedzieć przed wyjazdem nad Ocean Spokojny?

Urlop w Melanezji to marzenie niejednego podróżnika. Egzotyczne plaże, tropikalna roślinność, turkusowe wody oceanu, niezwykła kultura – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na turystów w tym regionie. Co należy wiedzieć przed pierwszym wyjazdem nad Ocean Spokojny?

Gdzie leży Melanezja?

Melanezja jest zachodnią częścią Oceanii. Tworzą je liczne wyspy zazwyczaj wulkaniczne lub koralowe. Państwa, które możemy odwiedzić w trakcie wycieczki do Melanezji to min. Fidżi, Indonezja i Papua-Nowa Gwinea.

Kiedy jechać do Melanezji?

W Melanezji występują dwie pory roku – sucha i deszczowa. Chociaż temperatura w przez cały rok nie spada poniżej 25 stopni Celsjusza, oczywiście na podróż lepiej jest wybrać porę suchą.

Czy niezbędna jest wiza?

Obywatele Polski wybierający się na Fidżi bezpłatnie otrzymują wizę na granicy i mogą przebywać na jej terytorium w celach turystycznych przez 30 dni. Na miejscu istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 6 miesięcy po udokumentowaniu posiadania wystarczających środków na utrzymanie. Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące od daty planowanego wyjazdu. Podczas wyjazdu należy wnieść opłatę wynoszącą 30 USD.

Co zwiedzać na Fidżi?

Stolicą Fidżi jest Suva, nie zachowały się tu warte uwagi obiekty zabytkowe. Zainteresowaniem turystów cieszą się Muzeum Fidżi i Ogród Botaniczny. Wyspy Yasawa są kwintesencją egzotyki, której możemy zaznać w tym regionie. Miłośnicy nurkowania znajdą tu coś dla siebie. Jest to niepowtarzalna możliwość by nurkować wśród rekinów i ogromnych żółwi. Z pewnością każdy z nas kojarzy rajską plażę z filmu Błękitna Laguna – Nanuya Balavu „żółwia wyspa”, którą można zwiedzić odwiedzając ten rejon. Wypoczywając na Fidżi warto skorzystać z jednego z wielu rejsów wycieczkowych by podziwiać urocze wyspy i wysepki tego wyspiarskiego kraju

Melanezja również idealne miejsce dla leniuchów, którzy marzą o odpoczynku na piaszczystych plażach, równie wspaniałych co rajskie plaże Wietnamu, które warto odwiedzić podczas wypraw do Azji. Niezapomniany pobyt nad Oceanem Spokojnym zapewni swoim klientom Memories.pl, organizujący wypoczynek według ich indywidualnych potrzeb.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY