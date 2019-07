Już w sprzedaży 28/2019 numer NOWej. Przegląd wydania

W tym numerze podsumowanie minionego tygodnia. Tylko z NOWą będziesz na bieżąco z aktualnościami ze swojego regionu. Polecamy

W numerze:

Zakaz wstępu do lasu. Ściółka bardziej sucha niż pieprz

Zawrócono lotnicze pogotowie

To tylko płyn chłodniczy…

Odeszli

Stacje paliw

Wiatr łamał drzewa

„Zostałam okradziona na targu”

Zapaliły się gumowe podkłady

Płonęły garaże

Strażacy zabezpieczali lądowisko

Wypadek na budowie

Pożar na budowie

Opóźnienia na budowie rond

Jakie inwestycje powstały w 2018?

Oborniczanie pojechali na Ukrainę

Co robi władza?

Tliła się celuloza

Niedogodności wynikające z przebudowy drogi

Zapalił się transformator

Miała ranę głowy

Pomogli przenieść chorego

Pozbądź się azbestu

Wybudowany za ponad 2 mln zł. dworzec, stoi pusty

Ile mają radni?

mBank ostrzega przed oszustami

Szewce ofiarą remontów wrocławskich dróg

Wakacje z Obornickim Ośrodkiem Kultury

Tu warto być

Wieści w Brzasku zapisane

Repertuar kina na kolejny numer

S5: Mieszkańcy mieli rację. Normy hałasu przekroczone!

Chodniki zamienione na ścieżki rowerowe. A piesi?

Skwer upamiętni patriotyczną służbę ojczyźnie

Jest bardzo sucho, płoną lasy, zboża i nieużytki

Nowe nazwy dla trzebnickich rond

Wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na ścieżkę rowerową złożony

Nowa droga za około pół miliona

„Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim”

Trwa przebudowa drogi na odcinku Ujeździec Wielki – Domanowice

Zmiana godzin pracy w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia

Przedszkolaki na nr 28- Uczniowie kl IV

Noworodki

Obornicka delegacja na Dniach Rehau

Ulica Parkowa w Wilczynie po modernizacji oficjalnie odebrana!

Droga Dębnica-Skokowa oficjalnie otwarta!

Na inwestycje wydali 29 mln zł

Żmigród w skrócie

Dawni mieszkańcy odwiedzili Żmigród

Nowa droga za blisko pół miliona

Skąd mają wodą, co robią ze ściekami?

Chcą rozbudować chodnik i ścieszkę w kierunku S5

Echa sesji Rady Gminy w Zawoni

Zmiany w budżecie i Skarga na działalność Wójta

List do redakcji

Pożegnanie Barbary Wilk

Jechali busem siedząc na wiaderkach

Wyjątkowy Puchar Lata w Radziądzu

Żmigrodzianin zaliczył kolejne Mistrzostwa Europy

Przerwane dzieciństwo