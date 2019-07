Jaki wózek widłowy kupić?

Planując inwestycję w wózek widłowy pojawia się przed nami cały szereg pytań. Wybrać wózek spalinowy czy elektryczny? Wózek nowy czy używany? Szukając odpowiedzi należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, w jaki sposób będziemy go użytkować. Potrzeby dyrektora logistyki, który zarządza dużym magazynem będą się diametralnie różnić od oczekiwań właściciela gospodarstwa rolnego. Zestawmy ze sobą te dwa skrajne środowiska pracy w celu lepszego zrozumienia zagadnienia.

Centrum logistyczne

W centrum logistycznym wszystkie oczekiwania wobec wózka sprowadzają się do wydajności. Przez wydajność rozumiemy cały szereg parametrów, które musi spełnić wózek magazynowy, takich jak; maksymalna prędkość, oszczędność energetyczna, ergonomiczne stanowisko pracy dla operatora, maksymalna wysokość podnoszenia czy minimalizacja przestojów. Wózek magazynowy pracujący w takim środowisku powinien mieć napęd elektryczny. Jednocześnie, nie ograniczamy się w tym przypadku do jednego rodzaju sprzętu. Zazwyczaj mamy do czynienia z wózkami widłowymi wysokiego składowania, wózkami transportowymi oraz wózkami paletowymi do pracy w dokach załadunkowych.

Gospodarstwo rolne

Z kolei urządzenie pracujące w gospodarstwie rolnym to zazwyczaj wózek widłowy spalinowy. Jego najbardziej pożądane cechy to wysoki maksymalny udźwig, możliwość pracy na zróżnicowanym terenie, prostota konstrukcji oraz obsługi, czy też budowa odporna na uszkodzenia. Doskonałym przykładem takiego wózka widłowego jest marka Doosan, konstrukcyjnie zbliżona do maszyn budowlanych oferowanych przez ten międzynarodowy koncern. Oferta Doosan jest dostępna na stronie oficjalnego dystrybutora: https://wozkidoosan.pl/. Musimy pamiętać, że wózek podnośnikowy w gospodarstwie rolnym, w większości przypadków, to sprzęt eksploatowany przez kilka miesięcy w roku, jednakże bardzo intensywnie.

Ile kosztuje serwis wózka widłowego?

Jest to ważne pytanie, które należy zadać sprzedawcy przed wyborem urządzenia. Bardzo często niższe koszty zakupu producent rekompensuje sobie poprzez wysokie koszty serwisu. Należy również uzyskać informację jakie interwały serwisowe przewiduje dany dostawca. Dodatkowo, warto sprawdzić solidność konstrukcji, np. czy elementy obudowy wykonane są z metalu czy z tworzyw sztucznych. Wymiana osłony to w przypadku niektórych marek koszt rzędy kilku tysięcy złotych! Jeżeli chodzi o elementy mechaniczne, warto postawić na wózki widłowe, które dają możliwość wymiany pojedynczych podzespołów, a nie całych modułów. Jest to sytuacja doskonale znana choćby z sprzętu AGD. Wymieniasz mały element, zapłacisz mało, wymieniasz cały moduł, koszty mogą Cię przerazić.

W przypadku zakupu używanego wózka widłowego warto skorzystać z oferty autoryzowanego dystrybutora, który gwarantuje możliwość serwisowania urządzenia. Dodatkowo, w takiej sytuacji pewny jest autentyczny stan wózka. Niestety, rynek wózków używanych przypomina rynek samochodowy.

Ostatnim ważnym czynnikiem, który wpływa na koszty serwisu wózka widłowego jest kraj jego produkcji. Może okazać się, że bardzo tanie urządzenie jest w praktyce bardzo trudne do serwisowania – nie posiada katalogu części, a jego konstrukcja zmienia się w zależności od poszczególnej partii produkcyjnej. Znane są przypadki dorabiania część zamiennych do takich urządzeń na specjalne zamówienie, gdyż nie są one dostępne w regularniej dystrybucji.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY