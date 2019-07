Jak bezpiecznie się opalać?

Opalanie to forma wakacyjnego wypoczynku, któremu – jako Polacy – oddajemy się chyba najchętniej. Niestety nie zawsze jest ona bezpieczna. Jak zatem należy się opalać, by jedynym „efektem ubocznym” była piękna, brązowa i przede wszystkim zdrowa skóra?

Po pierwsze – samoopalacz

Stosowanie samoopalaczy ma dwie, istotne zalety. Po pierwsze jest to środek, z którego możemy skorzystać zawsze i to niezależnie od pory roku. Po drugie możemy go nałożyć w domowym zaciszu, z dala od niebezpiecznego promieniowania UV. Alternatywą dla klasycznych samoopalaczy są tak zwane balsamy brązujące, które do swojej oferty wprowadził między innymi Rossmann.

Po drugie – dieta

Proces opalania można wspomagać odpowiednią dietą, która pogłębi efekt opalenizny, bez konieczności nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Powinna być ona bogata w beta karoten, który jest zawarty między innymi w marchwi. Zaletą tej substancji jest też zapobieganie chorobom skóry, również poprzez usuwanie z organizmu tak zwanych wolnych rodników. Jeśli ktoś nie lubi marchwi, można ją zastąpić odpowiednimi preparatami.

Po trzecie – profilaktyka

Zamiast uciążliwego usuwania skutków oparzeń, warto postawić chociażby na profilaktykę. Kąpiele słoneczne należy zażywać mając na głowie kapelusz i obowiązkowo okulary słoneczne z filtrem UV. Należy też zadbać o regularne nawadnianie (w miarę często, niewielką ilością wody niegazowanej). Jeśli na skórze znajdują się znamiona, warto je zasłonić specjalnymi, samoprzylepnymi osłonkami. Należy też unikać przebywania na słońcu w godzinach, gdy promieniowanie słoneczne jest najbardziej intensywne (11 – 14).

Po czwarte – jak zakończyć opalanie?

Po kąpieli słonecznej należy obowiązkowo nawilżyć skórę i to najlepiej delikatnym prysznicem. Po jego zakończeniu warto nałożyć łagodzący preparat po opalaniu, w którego skład winien wchodzić aloes. Szeroką gamę takich produktów wprowadziła np. Drogeria Natura. Ułatwiają one regenerację skóry, jednocześnie opóźniając dobrze znany wszystkim proces łuszczenia się naskórka. Zwróćmy też uwagę na to, by opalając się np. rano, unikać nadmiernej ekspozycji na światło w godzinach popołudniowych, dając jednocześnie „odpocząć” skórze.

Podsumowanie

Powyższe porady to tylko podstawowe założenia. W przypadku niektórych osób (np. kobiet w ciąży) warto je jeszcze bardziej zaostrzyć, unikając – jeśli to konieczne – długotrwałej ekspozycji na działanie słońca. W takiej sytuacji można też zastosować preparaty z mocniejszym filtrem, bądź skrócić czas opalania do minimum.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY