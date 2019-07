Fotowoltaika – Twoja domowa elektrownia słoneczna

Ceny prądu stale idą w górę. Instalacja paneli fotowoltaicznych może być skutecznym sposobem, aby zabezpieczyć się przed nadchodzącymi podwyżkami.

Odnawialne źródła energii, w tym także promieniowanie słoneczne, to nie tylko ochrona dla środowiska naturalnego, ale również oszczędność pieniędzy! Fotowoltaika, czyli instalacje wykorzystujące specjalne ogniwa fotowoltaiczne to obecnie rozwiązanie cieszące się coraz większą popularnością – także wśród osób prywatnych.

Panele fotowoltaiczne wchodzące w skład całej instalacji wykorzystują energię promieniowania słonecznego do przekształcenia jej w prąd. Może być on następnie zastosowany do zasilania domowych sprzętów – bez potrzeby pobierania go z sieci energetycznej i płacenia wysokich rachunków.

Teraz, gdy koszty korzystania z energii elektrycznej stale rosną i zapowiadane są nowe podwyżki wynoszące nawet do 40-50 proc., inwestycja w fotowoltaikę może być strzałem w dziesiątkę!

Instalacja fotowoltaiczna – jak to działa?

Domowa elektrownia słoneczna, czyli instalacja fotowoltaiczna to złożony system, który wytwarza energię elektryczną z promieniowania słonecznego, czyli z promieniowania emitowanego przez słońce. System działa przez cały rok – nie tylko podczas słonecznych dni, ale także jesienią i zimą.

Może być on używany zarówno w celu produkcji dużej ilości prądu, na przykład na potrzeby całego miasta, jak również może mieć postać mniejszej instalacji, która doskonale sprawdzi się jako wsparcie dla domu jednorodzinnego.

Elementy składające się na instalację fotowoltaiczną:

panele fotowoltaiczne – specjalne panele słoneczne, które są zbudowane z mniejszych ogniw, mają na celu pozyskiwać energię promieniowania słonecznego

inwerter (falownik) – element instalacji, którego zadaniem jest przekształcanie prądu o napięciu stałym na prąd o napięciu zmiennym, który może być używany do zasilania domowych sprzętów

pozostałe elementy instalacji fotowoltaicznej – odpowiednie przewody łączące ze sobą powyższe elementy, akumulatory, gdy chcemy przechowywać energię, liczniki, elementy montażowe i inne

Dzisiaj instalacja fotowoltaiczna może być wykonana w dwóch wariantach, które określane są jako on-grid oraz off-grid. Czym dokładnie różnią się one pomiędzy sobą?

Instalacja typu on-grid jest w Polsce najbardziej rozpowszechniona – jest to instalacja fotowoltaiczna, która podłączona jest do sieci energetycznej. Produkowany przez panele fotowoltaiczne – słoneczne prąd jest wtedy odprowadzany – odsprzedawany do sieci Zakładu Energetycznego. W rezultacie możliwe jest zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.

Z kolei instalacja off-grid to instalacja w Polsce mniej popularna, głównie ze względu na spore koszty jej wykonania, a także dłuższy czas zwrotu inwestycji. Wtedy fotowoltaika działa niezależnie od sieci energetycznej, tworząc tak zwany „system wyspowy”. W instalacji tego rodzaju stosuje się także akumulatory, które mogą magazynować energię, gdy nie jest ona wykorzystywana w całości na potrzeby bieżące.

Instalacje fotowoltaiczne oferowane są w różnych wariantach mocy, dlatego można dopasować je indywidualnie do zapotrzebowania budynku oraz jego użytkowników na prąd elektryczny. Wyliczenia wykonuje się na podstawie dotychczasowych rachunków za energię.

Największe oszczędności można uzyskać przy większych mocach, niemniej jednak nawet wtedy, gdy z budynku korzystają dwie osoby, instalacja fotowoltaiczna pozwala na uzyskanie atrakcyjnych oszczędności.

Zalety inwestycji w fotowoltaikę:

mniejsze koszty korzystania z prądu

ochrona środowiska naturalnego

niezależność od podwyżek cen energii

możliwość korzystania z prądu nawet przy przerwach w dostawie energii z sieci

możliwość uzyskania dotacji na wykonanie instalacji

Aktualnie w realizacji instalacji fotowoltaicznych specjalizuj się wiele firm – swoim klientom mogą one zapewnić kompleksową obsługę w wykonaniu instalacji tego rodzaju.

Proces realizacji instalacji fotowoltaicznej:

wybór odpowiedniej firmy, która wykona inwestycję – aktualnie z ofertami można zapoznać się również on-line

kontakt i wycena instalacji – najczęściej przygotowanie wyceny jest darmowe, pozwala ona na poznanie kosztów związanych z wykonaniem instalacji oraz dobranie jej optymalnych komponentów, aby inwestycja zwróciła się w jak najkrótszym czasie

profesjonalny montaż – instalacja montowana jest przez doświadczoną ekipę

sporządzenie dokumentacji – wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej szykuje się także odpowiednie dokumenty, w tym także te przeznaczone do Zakładu Energetycznego

uruchomienie instalacji – gdy wszystko jest już przygotowane, instalacja fotowoltaiczna może zacząć działać i przynosić zyski każdego dnia!

Należy pamiętać o tym, że kluczem do sprawnego funkcjonowania ogniw fotowoltaicznych oraz innych elementów instalacji jest jej regularne serwisowanie. Wtedy domowa elektrownia solarna będzie mogła posłużyć na lata bez poważnych awarii!

Ile kosztuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej?

Koszty związane z montażem paneli fotowoltaicznych i innymi elementami systemu wynikają przede wszystkim z jego wariantu oraz z mocy.

Najczęściej trzeba liczyć się z wydatkiem od około 12 tysięcy złotych wzwyż wraz z montażem. W przypadku możliwości uzyskania dotacji na instalację fotowoltaiczną koszty te mogą być jeszcze niższe.

Najlepiej poprosić o dokładną wycenę, która, jak wspomnieliśmy wcześniej, na ogół jest bezpłatna. Wtedy można także dobrać najkorzystniejszą ofertę.

Strefa Energii – nowoczesne instalacje fotowoltaiczne w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę? Skorzystaj z profesjonalnych usług w tym zakresie oferowanych przez firmę Strefa Energii!

Strefa Energii to firma z wieloletnim doświadczeniem, która kompleksowo wykonuje dla swoich klientów instalacje fotowoltaiczne. Specjalizuje się w realizacji instalacji dla domów oraz dla firm. Siedziba firmy znajduje się mieście Kraków, ale posiada ona również swoje oddziały we Wrocławiu, w Katowicach, a także w Warszawie.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY