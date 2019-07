Fotowoltaika dla firm – co trzeba wiedzieć?

Gwałtowne podwyżki cen energii stały się faktem. Od lat polskich wytwórców prądu ostrzegano przed „ukrytą” ceną węgla w postaci wysokiej emisji CO2, przez lata jednak nasze „czarne złoto” generowało tani prąd. W tym roku podwyżki spotkały już duże firmy, powoli zaczynają dotykać również małych przedsiębiorców i rolników. Jak można na to odpowiedź? Generując tani prąd samemu. I wcale nie mówimy tu o własnej elektrowni atomowej w ogródku, a o panelach na dachu. Technologia fotowoltaiczna zapewnia lepszą opłacalność, szczególnie dla tych firm, które najwięcej prądu zużywają za dnia. Prąd elektryczny, produkowany przez panele fotowoltaiczne można wykorzystywać na dwa sposoby: zużywając energię na potrzeby własnego przedsiębiorstwa lub sprzedaży nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci energetycznej.

Fotowoltaika dla firm – jak to działa?

Produkcja darmowej energii słonecznej staje się niezwykle popularnym rozwiązaniem. Kwestia opłacalności zależy od potrzeb przedsiębiorstwa oraz wielkości instalacji – odpowiednio dobrana gwarantuje nawet 60% zniżki na 1MWh. Podczas codziennej pracy zakładu, prąd uzyskiwany z instalacji fotowoltaicznej zapewnia energię części lub wszystkim urządzeniom w firmie. Co dzieje się z nadwyżką prądu w weekendy? Jak to zwykle bywa w przypadku polskiego prawodawstwa – to zależy. Firma, która postawi na instalację poniżej 50 kWp (kilowatopików – tak wyrażana jest moc instalacji) może magazynować nadwyżkę prądu w sieci i w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego go odebrać (70%). Firma z większą instalacją sprzedaje prąd do sieci.

Plusy instalacji fotowoltaicznej

Podczas produkcji energii z paneli fotowoltaicznych nie dochodzi do emisji CO2. Firmy pragnące utrzymywać swój wizerunek w ryzach ekologicznego, dbającego o środowisko przedsiębiorstwa powinny zainwestować w odnawialne źródła energii. Nie tylko są one znacznie bardziej opłacalne, ale także ocieplają wizerunek każdego przedsiębiorstwa, sprawiając wrażenie bardziej świadomego.

Fakty i mity

Temat energii odnawialnej łączy się z tworzeniem różnego rodzaju wymyślnych historii mających na celu odstraszenie przedsiębiorców, a także osób chcących zainstalować panele na swoim dachu. Warto zapoznać się przed takim wyborem z mitami związanymi z tą kwestią.

Polska ma za słabe warunki słoneczne na fotowoltaikę, nic bardziej mylnego. Ilość energii słonecznej docierająca do Polski jest prawie identyczna jak ta docierająca do naszych zachodnich sąsiadów, za zachodnią granicą mamy ponad dwa miliony instalacji fotowoltaicznych!

Panele fotowoltaiczne działają tylko przy mocnym słońcu, wiele osób twierdzi, że rozwiązanie to jest owocne jedynie podczas bezchmurnych i słonecznych dni. To oczywiście nieprawda, warto zwrócić uwagę na fakt, iż panele te wykorzystują nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także rozproszone, występujące np. przy zachmurzonym niebie lub podczas deszczowych dni. Samo słowo fotowoltaika pochodzi od greckiego słowa „phos” oznaczającego światło – nie słońce.

Fotowoltaika jest droga, Jeszcze zupełnie niedawno, temat energii odnawialnej był technologią nową, a więc także drogą. Ostatnie lata to gwałtowny wzrost sprzedaży paneli fotowoltaicznych i rozwój samej technologii – monokrystaliczne panele fotowoltaiczne osiągające wysoką moc stają się „codziennością” w branży.

Ekologia staje się tematem coraz bardziej popularnym, wiele osób zaczyna interesować się kwestią energii odnawialnej. Powodem takiego zainteresowana jest nie tylko opłacalność, ale także chęć zmiany. Warto zapoznać się z ofertami firm proponujących sprzedaż paneli fotowoltaicznych, pozwoli to na zachowanie płynności finansowej, ale także sprawi, że osoba korzystająca z takiej oferty, bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY