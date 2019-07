Co zabrać na wakacje – przydatne gadżety elektroniczne

Urlop zaplanowany, bilety zarezerwowane, więc w głowie pojawia się odwieczne pytanie – co zabrać na wakacje? Ta kwestia staje się jeszcze istotniejsza, gdy podróżujemy z dzieckiem. Lista rzeczy do spakowania może wtedy nabrać dowolnej długości, a i tak nie będziemy pewni, czy pomyśleliśmy o wszystkim.

W gorączce planowania i tworzenia kolejnego planu podróży warto pamiętać, że wakacje mają być przede wszystkim przyjemnością, a nie żmudnym obowiązkiem. By uatrakcyjnić ten wakacyjny czas, warto do listy rzeczy na wyjazd dopisać elektroniczne gadżety, które nie tylko będą praktyczne, ale również dadzą Ci wiele radości. Podpowiadamy, jakie gadżety najlepiej sprawdzą się podczas gorącego wypoczynku.

Głośnik bluetooth

To propozycja dla prawdziwych imprezowiczów, którzy nie wyobrażają sobie letniej przerwy bez ukochanej muzyki. I nieważne czy chodzi o weekend na działce za miastem, czy luksusowe spotkanie przy basenie – bezprzewodowy głośnik rozkręci każdą imprezę! Sprzęt w kilka sekund podłączysz do telefonu i Twoje ukochane utwory zabrzmią jak nigdy wcześniej. Czołowi producenci np. JBL czy Sony oferują wyjątkową jakość brzmienia, przypominającą tę znaną z kolumn. Urządzenia, takie jak JBL Charge bądź Flip 3 tworzą prawdziwą ścianę dźwięku!

Na dodatek wiele marek, jak Bose czy JBL, projektuje swoje głośniki przede wszystkim z myślą o podróżach. To sprytne, małe sprzęty, które z łatwością zmieścisz w najbardziej wypchanym plecaku. Duża część głośników bluetooth, jak JBL GO, jest wodoodporna, więc nie musisz bać się o ich uszkodzenie. Oferta głośników przenośnych na eMAG jest tak bogata, że z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

E-book

Lato to idealna pora, by nadrobić zaległe lektury. Czytanie wciągającej powieści na plaży to przyjemność, którą każdy powinien przeżyć na wakacjach chociaż raz. Dzięki czytnikowi e-booków nie musisz zastanawiać się, jakie książki zabrać na wakacje. Setki interesujących ebooków zmieścisz w niewielkim urządzeniu, które wejdzie do każdej walizki. Wybór lektury na lato jeszcze nigdy nie był tak prosty – sprawdzaj polecane książki, pobieraj je na czytnik i rozkoszuj się lekturą.

Oferta eBook na eMAG obejmuje najróżniejsze modele czytników – od tańszych propozycji dla osób z ograniczonym budżetem, aż po najnowocześniejsze urządzenia. Każdy współczesny czytnik to przemyślany sprzęt, który zapewnia Ci komfort czytania znacznie przewyższający zwykły papier. Duża część z nich obsługuje pliki w formacie PDF, więc przesyłanie ebooków nie sprawia najmniejszego problemu. Wystarczy już tylko rozłożyć leżak, włączyć urządzenie i zastanowić się, co przeczytać w pierwszej kolejności. To przepis na udany wypoczynek!

Powerbank

Elektroniczne gadżety mają to do siebie, że mogą rozładować się w najmniej sprzyjającym momencie. W takiej chwili prawdziwym zbawieniem okaże się wysokiej jakości powerbank, który pozwoli Ci szybko i skutecznie naładować każdy sprzęt. Najlepsze powerbanki umożliwiają ładowanie nawet dwóch urządzeń naraz – podłącz swój smartfon oraz głośnik bluetooth i ciesz się ukochaną muzyką!

Jaki powerbank wybrać? Warto kierować się pojemnością – urządzenia o pojemności 5000 mAh już mogą stanowić nieocenioną pomoc w kryzysowej sytuacji. Tego typu ładowarki przenośne mają w swojej ofercie najpopularniejsze marki,jak Samsung czy Huawei, więc jest w czym wybierać. Możesz nawet wyposażyć się w specjalny powerbank do laptopa! Z takim sprzętem nigdy nie będziesz narzekać na brak energii.

Dron

Dron z kamerą to gadżet, dzięki któremu utrwalisz wakacyjne wspomnienia w wyjątkowy sposób. Zdjęcia z drona robią ogromne wrażenie i stanowią fenomenalną pamiątkę dla każdego. W sklepowych ofertach znajdziecie zarówno tanie zabawki dla dzieci, jak i drony profesjonalne zdolne do wykonywania naprawdę wymagających zadań. W każdym przypadku latanie dronem sprawia przede wszystkim masę frajdy!

Jaki dron dla początkujących? Warto wybrać stosunkowo tanią konstrukcję, który ułatwi Ci naukę pilotażu i nie będzie wymagała od Ciebie szczególnego doświadczenia. Sprawdź także, w jakiej rozdzielczości kamera do drona rejestruje obraz – celuj w HD i wyżej. W przypadku podróżników polecamy niewielkie urządzenia które z łatwością zabierzesz w każde miejsce np. wyjątkowo popularnego DJI Spark. Już wkrótce pochwalisz się wakacyjnymi ujęciami rodem z filmu akcji!

Smartfon

Warto pamiętać, że zwykły smartfon również może posłużyć jako fenomenalny wakacyjny gadżet, który umili Ci letni wypoczynek już na etapie planowania – od tego są dedykowane, często darmowe, aplikacje! Z ich pomocą łatwo zarezerwujesz bilety na pociąg lub skorzystasz z wyszukiwarki tanich lotów. Do tego aplikacje pogodowe podpowiedzą Ci, jakie ubrania włożyć do walizki!

Także w trakcie podróżowania smartfon będzie nieocenioną pomocą- mapa turystyczna poprowadzi cię do najpopularniejszych atrakcji w okolicy. Warto dodać, że nawigacja i mapy są często dostępne offline. Ma to szczególne znaczenie w krajach, gdzie dostęp do internetu bywa ograniczony. Z łatwością wyznaczysz trasę pieszą lub skorzystasz z coraz popularniejszej oferty rowerów miejskich. To bez wątpienia będą niezapomniane wakacje.

Wakacje to także idealny moment, by pomyśleć o zakupie nowego sprzętu. Oferta telefonów Huawei na eMAG pozwoli Ci wybrać nowoczesne i wielofunkcyjne urządzenie, które nie zawiedzie Cię nawet podczas podróży na koniec świata!

