Co czyta młodzież? Książki dla young adults z pokolenia Z

Ktokolwiek szuka podpowiedzi na hasło: „książki dla młodzieży”, musi wiedzieć, że „młodzież” nie lubi, kiedy określa się ją tym mianem, a zdanie „ta dzisiejsza…” niejednego młodego człowieka doprowadziło do szewskiej pasji. Nastolatkowie, o których dziś mówimy raczej young adults czy pokolenie Z, chcą być traktowani nie inaczej niż dorośli. Określają swoją indywidualność i szukają sposobu na to, by wyrazić siebie. Czy mogą to robić przez lekturę? Jak najbardziej.

Czy generacja Z w ogóle czyta?

Generacja Z, czyli pokolenie urodzone po 1997, to dzisiejsi nastolatkowie. Dzięki gwałtownemu postępowi technologicznemu mają nieograniczony dostęp do informacji. Ale nie oznacza to, że całkowicie rezygnują z form analogowych na rzecz digitalu. Bycie offline jest sposobem na wyrażenie nonkonformizmu, co bardzo pożądane przez młodych ludzi. A „książki dla młodzieży” mogą im w tym pomóc, w końcu: jesteś tym, co czytasz. Sprawdźmy zatem, co czyta młodzież.

Książki dla młodzieży, które sprawdzą się w 2019 roku

Młodzieżowe książki w roli prezentu to całkiem niezły pomysł. Oczywiście pod warunkiem, że trafi się w gust obdarowywanego.

Saga o wiedźminie była poczytną serią kilkanaście lat temu, a jest nią i teraz. Zwłaszcza że lada chwila Netflix wypuści serial stworzony na kanwie historii skonstruowanej przez Andrzeja Sapkowskiego. Jedyny w swoim rodzaju Geralt, seksowne czarodziejki Yennefer i Tirss, Ciri z nieznanymi przeszłością i przyszłością – Wiedźmin może brzmieć jak tania historia. Ale nie wtedy, kiedy doda się do niego ten pieprzny humor autora, niezliczone odniesienia kulturowe i uniwersum skonstruowane tak, że zdolne zastąpić Martina i Grę o Tron.

Science fiction i wszystko, co z nim związane

Książki science fiction można, obok fantasy, wskazać jako jeden z ulubionych gatunków młodzieży. Ale nie tylko. Fantastyką nauką zaczytuje się rzesza wiernych fanów. A wybór, jeśli chodzi o autorów, jest naprawdę ogromny. Weźmy chociażby naszego Stanisława Lema, który już na początku lat 60. w Powrocie z gwiazd przewidział powstanie czytników e-booków. Polski futurysta zasłynął na całym świecie, a w Krakowie co roku organizowany jest na jego cześć konkurs czytelniczy „Lemoniada”. Wierzcie nam na słowo – bierze w nim udział wielu młodych ludzi!

Co jeszcze? Książki z serii Metro, z którymi ciekawie koresponduje zwłaszcza popularny ostatnio serial Czarnobyl.

I jeszcze gdzieś na pograniczu gatunków, ale na pewno nie na uboczu zainteresowania czytelników: Andrzej Pilipiuk z jedynym w swoim rodzaju pomysłem na fantastykę. Wraz z nim postaci, które powołał do życia, między innymi niezrównany Jakub Wędrowycz.

Antyutopie, dystopie i utopie

Światy alternatywne mogą być konstruowane w różnorakie sposoby, a właśnie dzięki tej masce „nierealne, ale prawdopodobne”, są tak chętnie odbierane przez młodych ludzi. W końcu nastolatkowie nierzadko szukają w lekturze ucieczki przed codziennością. Stąd tak często wybierają tekst o tematyce dystopijnej. Chociażby Farma – spodoba się wszystkim, którzy z zapartym tchem oglądali Opowieść Podręcznej. Bo to jeszcze jeden sekret popularnej literatury dla młodzieży: dobrze, by korespondowała z innymi mediami i tworzyła wokół siebie społeczność fandomową. Z jednej strony indywidualizm, a z drugiej – poczucie przynależności do grupy.

Podsumowanie

Książki dla młodzieży to niełatwy temat. Jeśli jednak podejdzie się do niego z głową, zdecydowanie nie stosując gombrowiczowskiego „upupiania”, można dzięki niemu przygotować ciekawy prezent.

