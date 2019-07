Siedzisz wygodnie na kanapie oglądając film, rolety zasuwasz za pomocą telefonu komórkowego, światło gaśnie poprzez jeden przycisk na smartfonie, a zmywarkę wyłączasz nie ruszając się z miejsca. Marzenie? A może scenariusz filmu science-fiction? Otóż nie, to już rzeczywistość, do której wiele osób już mocno się przyzwyczaiło. Jeśli podoba Ci się taka wizja Twojej codzienności, koniecznie przeczytaj artykuł. Podpowiemy Ci w nim, czym jest automatyka domowa i jak możesz wprowadzić ją do swojego domu.

Smart home – inteligenty dom

Inteligentny dom polega przede wszystkim na wielu różnych przydatnych funkcjach w urządzeniach domowych, które można regulować i obsługiwać za pomocą smartfona. Jest to niezwykle przydatne w organizowaniu codziennych obowiązków, kiedy przez większość dnia nie ma Cię w domu. Nawet w pracy jesteś w stanie kontrolować czynności domowe Twoich urządzeń. Przy pomocy odpowiednich aplikacji możesz ustawić pralkę tak, aby włączyła się o odpowiedniej godzinie lub kontrolować, na jakim etapie jest pranie. Kiedy chcesz mieć pyszny obiad od razu po powrocie do domu, możesz za pomocą smartfona włączyć piekarnik, a nawet zmieniać na bieżąco jego temperaturę. Gdy na dworze upał, włącz klimatyzację w drodze do domu! A jeśli nie chcesz marnować czasu na otwieranie bramy wjazdowej, zrób to jednym kliknięciem! Taka automatyka domowa pozwala na zaoszczędzenie nie tylko czasu, ale także pieniędzy! Inteligentny dom pomoże Ci zaoszczędzić na rachunkach, ponieważ możesz zarówno włączyć, jak i wyłączyć urządzenia, dzięki czemu nie czerpią one niepotrzebnie prądu. Automatyka domowa jest niezwykle przydatna także w innych sytuacjach. Często jest tak z opieką nad roślinami doniczkowymi, że bardzo często zapominasz ich podlewać i pielęgnować. Dlatego masz możliwość nabycia inteligentnej doniczki! Posadzone w niej kwiaty są systematycznie podlewane i naświetlane światłem LED, dlatego masz pewność, że Twoje rośliny nie zwiędną! Ale to nie jedyny gadżet, wiązany z automatyką domową. Chcesz wiedzieć, jak z telefonu możesz obsługiwać domowe akwarium? Żaden problem!

Lampa LED do akwarium

Żadne akwarium nie może obejść się bez porządnej lampy, która naświetli je w pełnej okazałości. To niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania stworzeń morskich oraz roślin. Światło powoduje, że rośliny te wytwarzają niezbędny do życia tlen, więc odpowiednie natężenie jest istotą życia organizmów żyjących w zbiorniku. Poza tym ładne światło powoduje bardzo estetyczny i designerski efekt wizualny. Czasami nawet mała lampa akwariowa pełni funkcję dyskretnej nocnej lampki, przy której śmiało możesz oglądać telewizję wieczorem. Pewnie zastanawiasz się zatem, czy takie akwariowe oświetlenie nie nadwyręży Twojej kieszeni? Otóż powstało mnóstwo oświetleniowych rozwiązań, które w ogólnym rozrachunku pomogą Ci zaoszczędzić. Jakie to lampy?

Nowoczesne lampy LED

Coraz częściej konsumenci odchodzą od tradycyjnych lamp do akwarium. Przede wszystkim dlatego, że łatwo się przepalają, zużywają mnóstwo energii, a przy tym jeszcze dodatkowo nagrzewają wodę, co może być niekorzystne przy jednoczesnym działaniu grzałki. Ryby nie mogą mieć zbyt ciepłej wody, ze względu na różnego rodzaju choroby. Poza tym w takich warunkach intensywnie rozwijają się glony. Dlatego wiele osób decyduje się na oświetlenie LED do akwarium wodnego. Mimo, że te lampy są trochę droższe od tradycyjnych świetlówek, opłacają się bardziej. Przede wszystkim dlatego, że są w pełni energooszczędne. Nie dość, że zużywają o wiele mniej prądu, to jeszcze potrafią działać kilka lat. Jako jedyne, z dostępnych na rynku form oświetlenia, lampy LED są dostępne w wielu wariantach. Można znaleźć je w opcji światła zimnego, a także ciepłego, w zależności od wystroju pomieszczenia. Dostępnych jest też sporo typów kolorystycznych, dzięki temu możesz zaaranżować swoje akwarium w każdy możliwy sposób! I to za pomocą ekranu telefonu!

Wschody i zachody słońca

To nie żart, automatyka domowa potrafi dosłownie wszystko! Nowoczesnymi lampami LED, takimi jak np. Leddy Slim Link od Aquaela, możesz zarządzać ze smartfona. To perfekcyjne udogodnienie dla osób, które często bywają poza domem w porach wieczornych i nie mają możliwości włączania lamp systematycznie. Dzięki temu modułowi możesz w dowolnym momencie zmienić kolor światła, poprzez jedno kliknięcie w specjalnej aplikacji. Umożliwia ona także zaprogramowanie tygodniowego cyklu pracy lampy, dzięki czemu oszczędzasz sporo czasu. Dodatkowo masz możliwość ustawiania wschodów i zachodów słońca, dlatego światło włączy się i wyłączy kiedy tylko chcesz. Lampa ta może być zamontowana w każdym rodzaju akwarium. Jeśli kiedykolwiek miałeś problem z dopasowaniem oświetlenia do swojego rozmiaru zbiornika, teraz nie musisz się martwić. To oświetlenie pasuje nawet do akwariów o niestandardowych wymiarach. Widmo światła możesz ustawiać samodzielnie albo skorzystać ze wbudowanych propozycji do każdego rodzaju akwarium. Już nie musisz martwić się o obsługę urządzeń w swoim inteligentnym domu!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY