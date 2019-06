Zwierzęta giną, ludzie czują się terroryzowani

Czy ludzie mają powody do obaw?

W aktualnym (26/2019) numerze NOWej gazety trzebnickiej wracamy do tematu, który opisaliśmy w 23 numerze naszej gazety z dnia 6 czerwca bieżącego roku.

Nagłośniliśmy wtedy sprawę wymordowania kur i gęsi. Rasowe ptaki zginęły od strzałów z broni pneumatycznej, popularnej wiatrówki.

Zwyrodnialec strzelał również do należącego do rodziny psa, który dodajmy przebywał w towarzystwie małego chłopca, na szczęście chybił. Nikt co prawda nie widział sprawcy, ale mieszkańcy osiedla mieli swoje podejrzenia i powiedzieli o nich policji. Sprawą zajęła się Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy. W sprawie zostały zebrane dowody, przesłuchano również świadków. Do dziś zarzuty nie zostały nikomu postawione.

Jak się okazuje,

Dręczenie trwa nadal!

Mieszkańcy obawiają się przyszłości, ponieważ zostali sami z problemem

Słuchając wypowiedzi mieszkańców Zakrzewa uświadamiamy sobie, że w takiej sytuacji może znaleźć się każdy z nas. I każdy z nas będzie bezsilny.