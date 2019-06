Zasilacze UPS do przemysłu morskiego

Zastosowanie urządzeń elektronicznych w przemyśle morskim jest niezwykle trudnym zadaniem. Bardzo często wykorzystywane urządzenia muszą pracować w ekstremalnych, skrajnie niesprzyjających warunkach – zmiany temperatury, ruch, wibracje, wilgotność, duże ryzyko uszkodzeń – razem tworzą jedne z najgorszych środowisk do działania dla elektroniki. Jednocześnie wszystkie te warunki sprawiają, że przemysł morski potrzebuje jak największej ilości wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, asystentów czy wspomagaczy. Niestety większość tego typu systemów opiera się w znacznym stopniu na komponentach elektronicznych lub elektromechanicznych. W związku z tym muszą one być odpowiednio przystosowane do pracy w panujących na morzu warunkach. Dlatego do takich zastosowań nie należy wybierać standardowych urządzeń, a sprzęty przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, najlepiej dedykowane do pracy w przemyśle morskim. Tworzenie takich systemów jest ogromnym wyzwaniem dla inżynierów i konstruktorów dlatego mają one zdecydowanie wyższe ceny. Podstawowym elementem, niezbędnym w każdym systemie, jest zasilacz. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się zasilaczom awaryjnym przeznaczonym do przemysłu morskiego.

Czy potrzebny jest zasilacz awaryjny?

Najbardziej skutecznym zabezpieczeniem przed wszystkimi przypadkami utraty zasilania, bądź przepięciom, jest zasilacz awaryjny (UPS). Te duże, solidne urządzenia łączą w sobie wysokiej jakości zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z akumulatorem zapasowym, który utrzyma zasilanie elektroniki po odcięciu prądu przez pewien czas. Jest to świetne rozwiązanie w wypadku wykorzystania urządzeń wymagających ciągłego działania, w tym np. krytycznych dla wielu sytuacji systemów łączności.

Dlatego jeżeli gdziekolwiek używane są sprzęty wymagające stałego zasilania – powinny być podłączone przez zasilacz UPS. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku bardziej ekstremalnych środowisk – w tym przemysłu morskiego – ryzyko wystąpienia przepięcia lub utraty zasilania jest wyższe, więc dodatkowa ochrona ma jeszcze większe znaczenia.

Jak wybrać producenta?

Największym priorytetem w wyborze producenta zasilacza powinna być jego renoma. Dobrze jest wybrać firmę, która działa na rynku od wielu lat, a jej klienci wyrażają dobre opinie o urządzeniach. Trzeba zaznaczyć, że wybierając producenta z dłuższym stażem łatwiej możemy zweryfikować niezawodność jego produktów w dłuższym interwale czasowym. Najlepiej aby miał także długie doświadczenie w projektowaniu oraz produkcji urządzeń dedykowanych do pracy w trudnych warunkach.

Jednym z takich producentów jest Eaton, działający na rynku od 1911 roku i posiadający szeroką ofertę urządzeń do zarządzania energią. Produkty tej firmy to także przemysłowe zasilacze UPS nowej generacji, przeznaczone do pracy w transporcie morskim. Są to sprzęty zaprojektowane z myślą o odporności na trudne warunki oraz niezawodnej pracy najważniejszych instalacji w wymagających środowiskach transportu morskiego.

Dzięki doświadczeniu, zdolność rozwiązywania problemów i zaangażowanie w obsługę klienta i serwisu prewencyjnego Eaton stał się liderem rynku w morskich i przybrzeżnych rozwiązaniach UPS.

Jaki powinien być zasilacz awaryjny?

Na początek warto skupić się na podstawowych właściwościach, które powinien posiadać każdy zasilacz awaryjny. Podstawowym parametrem jest moc oferowana przez zasilacz. Dobrze, aby wybrany przez nas model posiadał liczne wersje, dzięki czemu będziemy w stanie dobrać zasilacz idealnie dostosowany do naszego zapotrzebowania. Oprócz określenia potrzebnej mocy, trzeba również sprawdzić jak długo zasilacz zapewni zapasowe zasilanie.

Dobrze jest przyjrzeć się także sprawności zasilacza. Każdy zasilacz powoduje pewną utratę prądu, ale dobrze aby była ona jak najmniejsza. Wyższa sprawność przekłada się na bezpośrednio na mniejsze zużycie prądu przez podłączone urządzenia, a więc na niższe koszty operacji. Przykładowo nowoczesne zasilacze Eaton posiadają sprawność przekraczająca 96% w trybie podwójnej konwersji oraz 99% w trybie podwyższonej sprawności ESS (Energy Saver System).

Bardzo ważnym parametrem jest również możliwość monitorowania działania systemu oraz informacji o błędach, co często jest krytyczne dla ciągłości eksploatacji. Dlatego zasilacz powinien mieć dostępne połączenie przez szeregowe porty komunikacyjne.

Ponadto dobry zasilacz dedykowany dla przemysłu morskiego powinien posiadać także dodatkowe cechy, poprawiające jego sprawność oraz niezawodność w ekstremalnych warunkach. UPS morski powinien być zaprojektowany tak, aby spełnić najbardziej rygorystyczne standardy przemysłowe. Przede wszystkim powinien zabezpieczać przed wszystkimi typami zakłóceń, które mogą występować w sieci zasilającej. Zasilacze UPS są najczęściej testowane i certyfikowane, aby spełnić odpowiednie standardy bezpieczeństwa i EMC. Przykładowo UPS-y Eaton spełniają najwyższą klasę działania, wymagania VFI-SS-111, co zapewnia o ich bardzo skutecznej ochronie.

Bardzo ważnym parametrem w przemyśle morskim jest poziom ochrony przed wnikaniem wody oraz zanieczyszczeń. Zasilacz powinien spełniać co najmniej normę IP54, która świadczy o odpowiedniej odporności w trudnych warunkach przemysłowych. Zasilacze UPS powinny być także testowane pod kątem wytrzymałości w warunkach sejsmicznych i wysokiego poziomu drgań.

Ponieważ zasilacze UPS często pracują w miejscach trudno dostępnych i oddalonych, na przykład na platformach wiertniczych, statkach i obiektach na nabrzeżu, zdarza się, że ich instalacja i serwisowanie jest utrudnione. Dlatego też zasilacz powinien charakteryzować się modułową konstrukcją, która ułatwia instalację i konserwację oraz zapewniać wygodny dostęp i dużo miejsca do podłączenia przewodów, co ułatwia szybkie podłączanie nawet w instalacjach wymagających podwójnego okablowania. Dobrze jest aby zawierał także elementy dodatkowe, takie jak zaczepy do podnoszenia i kółka, ułatwiają przemieszczanie ciężkich urządzeń podczas instalacji, demontażu i serwisowania.

Ze względu na ograniczoną przestrzeń zasilacz UPS powinien być urządzeniem o niewielkich rozmiarach. Niektóre modele dostępne są również w konfiguracjach, gdzie w pojedynczej obudowie zawarta jest cała elektronikę: prostownik, falownik, bypass statyczny i sterowanie mikroprocesorowe. Dodatkowo pozwala to na kontrolowanie całego systemu, jako jednego integralnego urządzenia i co prowadzi do wyższej niezawodności niż używanie oddzielnych konwerterów zasilania elektrycznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zasilaczy awaryjnych dla przemysłu morskiego firmy Eaton, to zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Pomogą oni Państwu wybrać najlepiej dopasowany do Państwa sprzęt oraz pomogą w procesie jego wdrożenia.