Wypadek na budowie. Mężczyzna spadł z rusztowania?

W środę około godziny 14.30 nasza redakcja otrzymała zgłoszenie, że na budowie przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy doszło do wypadku. Jak twierdził nasz rozmówca, jeden z pracowników spadł z rusztowania, a na miejscu jest karetka i policja.

Informację potwierdziliśmy na policji. Faktycznie funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie. Na miejscu okazało się, że doszło do wypadku. Byli już ratownicy medyczni, którzy opatrywali mężczyznę i powoli z pomocą policji przenieśli go do karetki.

Na miejscu był też Wojciech Klisowski, właściciel firmy Kliwo. To przy jego budowie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Zapytaliśmy, co właściwie się wydarzyło, ale właściciel, przeprosił i poinformował, że nie może teraz rozmawiać. Dodał, że za chwilę wszystko przedstawi policji.

Na miejscu widzieliśmy, że akcja trwała sprawnie. Pogotowie przyjechało szybko. Mężczyzna był przytomny. Pomagali także inni pracownicy firmy. Widać jednak było, że mężczyzna ma obandażowane i usztywnione obie nogi, co mogło wskazywać, że upadek był z dużej wysokości.

Jak doszło do wypadku? Co właściwie się stało? I jaki jest stan poszkodowanego? O tym napiszemy za tydzień w kolejnym wydaniu NOWej Gazety Trzebnickiej.