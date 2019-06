Sosy słodkie – 5 pomysłów na niezapomniane desery

Znudziły Ci się tradycyjne desery? Po raz kolejny po obiedzie na stół wjeżdża domowa szarlotka? A może szukasz oryginalnych propozycji na imprezę? Dodaj deserom charakteru i postaw na sosy: słodkie i owocowe oraz polewy. W prosty sposób odświeżysz ulubione desery oraz stworzysz nowe kompozycje.

Po pierwsze: wykorzystaj sezonowe owoce i pyszne polewy!

Uwielbiasz soczystego arbuza? Nie możesz doczekać się sezonu na truskawki? A może Twoje ukochane owoce to czereśnie? Jeżeli latem nie wyobrażasz sobie dnia bez ulubionych sezonowych owoców, do stworzenia nowych deserów możesz wykorzystać sosy, słodkie oraz owocowe. Sos toffi czy polewa czekoladowa idealnie pasują do wszystkich sezonowych owoców. Kolejną propozycją jest sałatka owocowa oraz rozmaite sosy. Słodkie owoce doskonale komponują się z rozmaitymi polewami – również tymi o owocowym smaku. Sos truskawkowy czy sos malinowy dodany do sałatki podbije jej smak oraz będzie stanowił ciekawe uzupełnienie. Wykorzystaj owoce, które masz akurat pod ręką i stwórz pyszny oraz jednocześnie orzeźwiający deser!

Pyszne lody i ulubione polewy? Najlepsze połączenie

Kto z nas nie lubi lodów? Ogromny wybór sprawia, że każdy bez problemu znajdzie swój ulubiony smak, a nic tak nie orzeźwia w letnie popołudnie, jak ukochane lody. Z łatwością podkręcisz ten deser stosując różne sosy słodkie oraz polewy. Sos czekoladowy świetnie zgra się z lodami waniliowymi, a sos truskawkowy i sos malinowy są doskonałym uzupełnieniem sorbetów. A może sos toffi? Jeśli znudziły Ci się już tradycyjne smaki lodów, postaw na pyszne polewy, dzięki którym stworzysz oryginalną kompozycję smakową. Na specjalną okazję zaproponuj swoim bliskim desery lodowe: odrobina polewy, ulubione lody, dodatkowa posypka czy bita śmietana – bez problemu stworzysz prawdziwe puchary lodowe rodem z najlepszych lodziarni. Strzałem w dziesiątkę będzie tradycyjny sos truskawkowy lub polewa czekoladowa.

Słodkie desery na dziecięce przyjęcia

Twoja pociecha organizuje przyjęcie urodzinowe w ogrodzie? A może planujecie większą imprezę na zakończenie roku szkolnego? Latem najlepszymi przekąskami będą owoce: są jednocześnie pyszne i zdrowe. Odrobiną przyjemności będą z kolei lody. Świetną propozycją dla dzieci będzie samodzielne tworzenie wymarzonego deseru. Przygotuj podstawowe porcje lodów oraz miseczki z pokrojonymi owocami i posypkami, a także polewy. Dzieci same wybiorą, czy wolą arbuza od truskawek czy sos malinowy lub sos czekoladowy zamiast innej polewy. Na koniec każde dziecko może przygotować instrukcję wykonania deseru w formie rysunkowej oraz nadać swojej kompozycji własną nazwę – przepisy przydadzą się na kolejne imprezy. Na tego rodzaju przyjęciach doskonale sprawdzają się także desery z bitą śmietaną. Naleśniki, gofry, pankejki z czekoladą, owocami oraz bitą śmietaną to ulubiona przekąska starszych i młodszych łasuchów. Zanim zdecydujesz się na sosy: słodkie lub owocowe, sprawdź dokładnie ich skład. Nierzadko polewa czekoladowa nie będzie miała za wiele wspólnego z czekoladą, a sos toffi może zawierać szkodliwe dla dzieci składniki. Aby uniknąć takiej sytuacji, sięgaj po polewyrenomowanej firmy Fanex. Są nie tylko wyjątkowo smaczne, ale również wyróżniają się spośród innych produktów swoim świetnym składem.

Fanex: jakość, której możesz zaufać

Owocowe sosy słodkie o sztucznym, chemicznym posmaku potrafią zrujnować każdą potrawę. Jeśli cenisz sobie nie tylko doskonały smak, ale również wysoką jakość, postaw na sosy i polewy marki Fanex: to profesjonalne produkty dla gastronomii, z których korzystają szefowie najlepszych polskich kuchni. Dzięki ofercie sklepu internetowego klienci indywidualni również mogą zaopatrzyć się w produkty tej marki. Sos czekoladowy bez sztucznego posmaku? Sosy owocowe o doskonałym składzie? Z produktami marki Fanex to możliwe!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY