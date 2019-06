Śmieci, fetor i roje much w środku miejscowości

Nielegalne wysypisko śmieci w Wiszni Małej to duży problem dla mieszkańców okolicznych domów. Jednak jeśli wysypujący tam odpady nie zaprzestaną tego procederu, ciężko będzie je zlikwidować. Gmina rozważa zainstalowanie monitoringu.



Do redakcji NOWej przyszedł mail od mieszkańca Wiszni Małej.

-Bardzo proszę o informację, kiedy zostanie zlikwidowane nielegalne wysypisko śmieci w Wiszni Małej u zbiegu ulic Leśnej i Na Kolonii – prosi nasz czytelnik.- Jest to miejsce, gdzie czasowo stawiane są kontenery na odpady. W chwili obecnej zalega tam ogromna sterta gnijących odpadów zielonych, a także worki z domowymi odpadami plastikowymi, gruz i odpady budowlane. Są upały, a unoszący się fetor i roje much są nie do zniesienia. Proszę o pilną interwencję w tej sprawie. Obok wysypiska jest plac zabaw dla dzieci i występuje tu ewidentne zagrożenie sanitarne. Należałoby postawić tam tablicę zakazującą wysypu śmieci, ponieważ sytuacja powtarza się regularnie. Przecież to miejsce znajduje się bez mała po drugiej stronie ulicy od UG. Rozważam poinformowanie o tej sprawie mediów. Proszę o odpowiedź – pisze mieszkaniec Wiszni Małej.