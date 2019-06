Słyszałeś o fotolustrach? Dowiedz się więcej na temat tego idealnego gadżetu eventowego!

Czy wiesz, czym takim są fotolustra? Być może słyszałeś o nich już wiele, gdyż od kilku sezonów jest to najpopularniejsza forma rozrywek eventowych. Fotolustra znajdują swoje zastosowanie na każdego rodzaju imprezach i zawsze cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród zebranych gości.

Fotolustra to zdecydowanie nowy wymiar zdjęć na uroczystościach – od wesel, po oficjalne eventy firmowe. Przynoszą one zupełnie nową jakość zdjęć i wyjątkowy, wyróżniający się design. Wielu twierdzi, że fotolustro to następca fotobudki. Czy to prawda?

Z pewnością prawdą jest, że wszyscy lubimy robić zdjęcia, zwłaszcza w ważnych momentach naszego życia. Dokumentujemy zabawne i wzruszające chwile, aby mieć potem pamiątki na lata. Przez to, że ludzie tak bardzo lubią robić zdjęcia, fotobudka przez długi czas była najbardziej popularnym i pożądanym gadżetem eventowym. Przyszedł jednak czas na zdecydowanie bardziej nowoczesną formę rozrywki – fotolustro, które uświetni zarówno eventy firmowe, imprezy weselne, komunie, urodziny i wiele, wiele innych wydarzeń. Jak to się dzieje?

Czym są fotolustra? Tutaj dowiesz się wszystkiego!

Jak wygląda nowy następca fotobudki? Fotolustro to dotykowy ekran multimedialny dostępny w firmie FOTOLUSTRA.COM, który wygląda zupełnie jak pełnowymiarowe, eleganckie lustro! Dzięki kilku ruchom palca, w prosty i szybki sposób fotolustro robi zdjęcia najwyższej jakości! Jak to się dzieje? Wszystko dzięki ukrytemu w środku, profesjonalnemu aparatowi fotograficznemu – jego obecność oraz podświetlana rama gwarantują, że zdjęcia z fotolustra zawsze wyglądają tak, jakby robił je zawodowy fotograf. Co to daje gościom?

Koniec z problematycznym oświetleniem na sali imprezowej i męczącym ustawianiem ostrości zdjęcia! Od teraz, dzięki obecności fotolustra, goście na Twojej imprezie mogą mięć piękne i spersonalizowane selfie w kilka chwil! Nie potrzeba do tego telefonu, a zdjęcie z fotolustra z pewnością będzie bardziej estetyczne niż popularne zdjęcie „z ręki”. To zdecydowanie ogromny atut, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie praktycznie każdy za pomocą zdjęć dokumentuje oficjalne wyjścia i ważne wydarzenie z życia. Warto więc zapewnić gościom komfort w postaci idealnych ujęć i obserwować, jak wspólnie bawią się i integrują. Dzięki wynajęciu fotobudki czy fotolustra, status najlepszego organizatora imprez jest gwarantowany!

Co jeszcze oferują fotolustra i dlaczego wyróżniają się pośród innych rozrywek eventowych? Dzięki bardzo intuicyjnej obsłudze, goście zyskują świetne zdjęcia w zaledwie kilka chwil. Mogą je dodatkowo personalizować poprzez własnoręczne podpisy oraz dodawanie obrazków i śmiesznych GIF-ów. Fotolustra zapewniają także opcję green screen, dzięki której goście mają możliwość wybierania dowolnego tła do swojego zdjęcia. Dodatkowo, goście otrzymują jego ekspresowy wydruk i cyfrową wersję!

Wszystkie te zabiegi nie tylko czynią zdjęcie bardziej atrakcyjnym, ale także w niesamowity sposób integrują osoby obecne na imprezie. Wspólne pozowanie przełamuje dystans, zbliża ludzi i jest dobrym powodem, aby zacząć rozmowę. Fotolustro to zdecydowanie jedna z najbardziej integrujących rozrywek eventowych! Niezależnie od charakteru imprezy, jej uczestnicy zawsze potrzebują chwili wytchnienia i relaksu – zabawa przed fotolustrem to zdecydowany hit w każdych okolicznościach!

Wesele bądź większa impreza? Fotolustro sprawdzi się świetnie!

Fotolustra na wesele to gadżet eventowy, który zna już każdy. Zdjęcia z fotobudki to absolutny klasyk, a na jej wynajem decyduje się bardzo wielu organizatorów imprez. Jednak nie każdemu odpowiada dość toporny wygląd fotobudki. Właśnie dlatego świetną alternatywą jest wynajęcie fotolustra! Jego cena wcale nie różni się od ceny fotobudki na wesela, komunie czy innego rodzaju wydarzenia, natomiast oferuje zdecydowanie więcej. Fotolustro to elegancki gadżet eventowy, który wpasuje się nawet w bardzo oficjalne imprezy branżowe i wystawne przyjęcia. Dlaczego fotolustro jest bardziej atrakcyjne niż fotobudka?

Chociaż fotolustro to stosunkowo nowy, w porównaniu do fotobudki, gadżet eventowy, nie bez przyczyny zyskuje ogromną popularność w tak szybkim tempie. Eleganckie i stylowe fotolustro to rozrywka eventowa na miarę obecnych czasów – wie o tym każdy organizator imprez. Goście pragną zrobić sobie selfie, kiedy dobrze wyglądają i są w dobrym nastroju. Trzeba wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw i zaoferować im możliwość profesjonalnego zdjęcia!

A może Ty planujesz imprezę i nadal wahasz się, czy zdecydować się na wynajem fotobudki, czy fotolustra? Skontaktuj się z nami na FOTOLUSTRA.COM! W zależności od Twoich potrzeb, oczekiwań i możliwości, postaramy się dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Wesele, komunia, urodziny, a może konferencja naukowa? Jedno jest jednak pewne – gadżet eventowy oferujący zdjęcia to absolutny must have na każdej imprezie! Wybierając fotolustro lub fotobudkę zapewnisz swoim gościom nie tylko świetną zabawę i sposób integracji, ale także pamiątkę z wydarzenia!