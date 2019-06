Prestashop – dlaczego warto z niego korzystać?

Prestashop to jeden z najpopularniejszych systemów, które wykorzystuje się do budowy sklepów internetowych. Branża e-commerce docenia go przede wszystkim za elastyczność, dzięki której możliwe jest instalowanie wielu modułów Prestashop oraz szybkie dokonywanie poprawek w kodzie platformy, w celu jej lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników. Sprawdź, dlaczego warto wdrożyć Prestashop w sklepie online.

Prowadzenie sklepów internetowych wymaga sporo pracy jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Zanim sklep obsłuży pierwszego klienta, ważne jest dopracowanie platformy sprzedażowej. Prestashop znacznie ułatwia jej stworzenie, dzięki czemu cieszy się coraz większą popularnością. Poznaj zalety wdrożenia Prestashop do sklepu internetowego!

W przypadku Prestashop sklepy internetowe mają możliwość dokładnego dopasowania platformy do rodzaju produktów i potrzeb użytkowników. Liczne moduły do Prestashop pozwalają dodawać do platformy nowe funkcje, zmieniać jej charakter, a także ułatwiać nawigację klientom, robiącym rozbudowane zakupy w różnych kategoriach produktowych. Platforma ma otwarty kod, dzięki czemu doświadczeni programiści bez trudu dokonują w nim poprawek i dostosowują Prestashop jeszcze lepiej do specyficznych potrzeb w różnych branżach. Dodatkowo platforma jest rozbudowana o rozwiązania usprawniające prowadzenie działań marketingowych, promocji oraz programów lojalnościowych. Więcej o Prestashop dowiesz się na https://coolbrand.pl/uslugi/prestashop-profesjonalne-sklepy-internetowe/.

Prestashop to jedno z najlepszych rozwiązań dla właścicieli kilku sklepów internetowych. Platforma umożliwia integracje różnych modułów Prestashop i łączenie kilku niezależnych witryn. Dzięki temu łatwiejsze jest docieranie do klientów, a także zwiększanie sprzedaży. Jest to szczególnie ciekawa opcja zwłaszcza dla sklepów wielobranżowych. Dzięki temu obsługuje się wszystkie sklepy z poziomu jednej strony, bez potrzeby przełączania się między poszczególnymi panelami.

W przypadku integracji Prestashop z kilkoma niezależnymi sklepami online, możliwe jest zastosowanie wielu darmowych modułów. Jeżeli okażą się niewystarczające, istnieje opcja skorzystania z modułów komercyjnych. Dzięki nim uzupełnia się system o dodatkowe funkcje, które przydają się w niektórych branżach oraz podczas integrowania wielu sklepów na jednej platformie.

