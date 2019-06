Pozycjonowanie Wrocław – Twój biznes w TOP 10

Wrocław to piękne miasto, miasto, w którym nie brakuje firm i przedsiębiorstw świadczących różnego typu usługi i oferujących wiele artykułów oraz produktów. Aby zdobyć uwagę potencjalnych klientów trzeba w jakiś sposób wyprzedzić konkurencję i wyróżnić się na jej tle.

Dlaczego warto pozycjonować stronę we Wrocławiu?

Wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania to priorytet. Większość osób zainteresowanych zakupem danego dobra szuka w Internecie informacji na temat wszelkiego rodzaju firm i ofert ‒ wielu od razu decyduje się na zakup. Co ważne, niemal wszyscy użytkownicy koncentrują się na pierwszej stronie wyszukiwarki, do stron znajdujących się na dalszych pozycjach niemal nikt nie dociera.

Pozycja strony internetowej w TOP 10 w organicznych wynikach wyszukiwania to droga do zwiększenia wartościowego ruchu na stronie, a co za tym idzie, do pomnożenia zysków.

Skuteczne pozycjonowanie – agencja SEO

Pozycjonowanie jest procesem długotrwałym, wymagającym regularnej pracy, nieustannego obserwowania działań konkurencji i śledzenia algorytmów Google’a. Niezmiernie ważne jest więc, by wszelkie działania zlecić specjalistom, którzy mogą pochwalić się fachową wiedzą. Jedną z godnych polecenia agencji SEO jest 1st place.

Grono specjalistów SEO zadba nie tylko o to, by strona zajęła jak najwyższe pozycje w wyszukiwarce, ale też, by je utrzymała.

Pozycjonowanie w 1st place

Przygotowanie audytu SEO – audyt SEO dostarcza informacji na temat tego, w jakim stopniu strona internetowa jest dostosowana do wymagań wyszukiwarki. Podczas audytu wykrywane są duplikaty treści, błędy uniemożliwiające poprawną indeksację strony, dostarczane są też wytyczne dotyczące zmian w kodzie strony. Dobór słów kluczowych – istotnym działaniem jest również dobór słów kluczowych, słowa kluczowe powinny w jak najlepszym stopniu opisywać ofertę firmy i być zgodne z zapytaniami użytkowników. Optymalizacja strony – w oparciu o audyt SEO przeprowadzana jest optymalizacja strony internetowej – usuwane są duplikaty treści, optymalizowane są nagłówki i meta tagi. Budowa profilu linków – link building, czyli budowanie profilu linków, które prowadzą z innych stron to danej domeny. Warto podkreślić, że muszą to być linki z zaufanych źródeł, na przykład z blogów czy artykułów sponsorowanych, linki kiepskiej jakości negatywnie wpłyną na pozycje domeny w wynikach wyszukiwania.

Ponadto, w zakresie usług omawianej agencji SEO, którą znajdziesz tutaj znajdują się również inne działania, które wspomagają proces pozycjonowania, wśród nich wymienić możemy:

Działania w mediach społecznościowych

Google Adwords

Marketing szeptany

Warto pamiętać, że proces pozycjonowania jest procesem długotrwałym i zacząć walkę o miejsce w TOP 10 jak najszybciej. Wszystkim przedsiębiorcom życzymy powodzenia w promocji ich biznesu.

Na koniec jeszcze dodamy, że w 1st place trwa promocja, aktualny kod zniżkowy to wiosna: 20%.

