Pokaż „swój” Dolny Śląsk i wygraj nagrody!

Wspólnie pokażmy, że na Dolnym Śląsku są nie tylko ciekawe miejsca, ale i mieszkają w nim fantastyczni ludzie! W imieniu marszałka Cezarego Przybylskiego, Wydział Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami pt. „Dolny Śląsk. Moja okolica – niech i Was zachwyca!”.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ich nauczycieli lub rodziców. Wystarczy zebrać max. 5 osobową ekipę, poprosić o pomoc pełnoletniego opiekuna (nauczyciela lub rodzica) i wykonać zadanie. Może to być klasowa grupa, osiedlowa paczka, skrzyknięta przyjacielska ekipa. To od Was zależy kogo weźmiecie do swojego projektu.

Jakie jest zadanie?

Zadaniem uczestników jest nakręcenie filmu (max 5 minutowego) lub wykonanie prezentacji multimedialnej o tematyce „Dolny Śląsk. Moja okolica – niech i Was zachwyca!” Niech będzie to Wasza miejscowość, najbliższe tereny, okolica którą szczególnie uwielbiacie. Wasz azyl, miejsce z którego czerpiecie inspirację lub w którym najchętniej spędzacie czas. Po prostu miejsce godne polecenia innym osobom.

Terminy i nagrody

Zgłoszenia na konkurs można zgłaszać do 31 lipca 2019 roku. Swoje prace wysyłajcie na adres: promocja@dolnyslask.pl . Szczegółowe wymogi znajdziecie w regulaminie załączonym na stronie www.umwd.pl w zakładce aktualności oraz na facebook.com/DolnySlaskPL.

Urząd marszałkowski wybierze 3 zwycięskie grupy, których członkowie zostaną nagrodzeni zestawami gadżetów i artykułów sportowych z logo Dolnego Śląska. Będą to produkty, które umilą wolny czas, ułatwią podróżowanie oraz zachęcą do odwiedzania i jeszcze dokładniejszego poznawania naszego regionu. Nie zabraknie również biletów do największych dolnośląskich atrakcji.

Zatem, aparaty, kamery i komputery w dłoń. I… do dzieła!