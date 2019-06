Nie tylko drzewa, czyli o małej architekturze parkowej

Myśląc o miejskich parkach wyobrażamy sobie przede wszystkim oazy zieleni, dające wytchnienie i przyjemny chłód podczas ciepłych letnich dni. Tymczasem warto pamiętać, że przyjazny, dobrze zagospodarowany park to nie tylko zieleń, ale również odpowiednia architektura parkowa.

Leniwy spacer po parku szybko traci na atrakcyjności, jeśli wśród drzew i krzewów brak jest ławek, na których można odpocząć, lub koszy na śmieci, umożliwiających pozbycie się np. butelki po wodzie czy papierka po lodach. Niezależnie od tego, czy do parku idziemy sami, z rodziną czy ze znajomymi, czy planujemy tylko krótki spacer czy też chcielibyśmy spędzić w nim więcej czasu, mała architektura parkowa praktycznie zawsze okazuje się niezbędna.

Ławki i kosze niezbędne w parku

Przebywanie w parku tylko w części polega na spacerowaniu zielonymi alejkami pomiędzy przyjemnie szumiącymi drzewami. Nie mniej często niż na spacer mamy przecież również ochotę na to, by w parku poczytać książkę lub poobserwować otoczenie i parkową przyrodę (w wielu miejskich parkach bez trudu można spotka na przykład wiewiórki), wiele osób pracujących z domu woli również zabrać laptopa do parku i pracować na świeżym powietrzu, niż w gorący letni dzień zamykać się w czterech ścianach mieszkania. W każdej z tych sytuacji odpowiednia ilość ławek parkowych jest niezbędna, by wszyscy użytkownicy zielonej przestrzeni mogli bez przeszkód cieszyć się zielonym chłodem parku, odpoczywać w trakcie spacerów czy po prostu przyglądać się spacerującym wokół ludziom.

Jednak mała architektura parkowa, niezbędna do przyjemnego spędzania czasu wśród miejskiej zieleni, nie ogranicza się tylko do ławek. Nie mniej ważne są kosze parkowe, które również muszą być rozmieszczone odpowiednio często. Dzięki ich obecności możemy pozbyć się opakowań po jedzeniu i butelek po wodzie, wspólnie dbając o czystość parkowych alejek i trawników. Równie duże znaczenie mają parkowe kosze na psie odchody – nie da się przecież zaprzeczyć, że na spacery po parku wiele osób chodzi ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi.

Mała architektura parkowa: funkcjonalna, ale też estetyczna

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni parkowej polega nie tylko na tym, by w odpowiednich odległościach poustawiać ławki, parkowe kosze na śmieci czy lampy parkowe. Nie mniejsze znaczenie ma fakt, jak te elementy małej architektury parkowej wyglądają i z czego są wykonane. Zastosowane materiały i ogólna stylistyka ławek parkowych czy koszy wpływa bowiem na to, czy dobrze komponują się on z otaczającą przestrzenią i wpisują w stylistykę parku. Zupełnie inaczej wyglądają przecież betonowe ławki parkowe, a inaczej te wykonane z drewna lub żeliwne ławki parkowe. Każda z nich ma zupełnie inny styl, ważne jest więc nie tylko to, jak wybrane elementy małej architektury parkowej komponują się z przestrzenią parku, ale również – jak komponują się między sobą.

Nie inaczej jest przecież z pozostałymi elementami małej architektury, takimi jak parkowe kosze na śmieci czy lampy, umożliwiające nam spacerowanie wieczorami. One również występują w bardzo różnych wariantach i wykonane są z różnych materiałów – znajdziemy więc parkowe kosze metalowe, betonowe czy wykonane z połączenia metalu i drewna, występujące w bardzo różnych kolorach. I właśnie odpowiedni dobór tych wszystkich elementów sprawia, że przestrzeń miejskiego parku ma spójny i estetyczny wygląd.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY