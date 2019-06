Najlepsze smartfony do robienia zdjęć – poznaj nasze propozycje!

Coraz lepsze i bardziej zaawansowane – takie są dostępne na rynku smartfony. Kupowane bardzo często pod kątem tego, jakiej jakości zdjęcia robią. Jakie modele są obecnie warte polecenia?

Świat jest dziś miejscem pełnym najnowocześniejszej technologii, a to, co jeszcze wczoraj było odkrywcze i dostępne dla niewielu, aktualnie na nikim nie robi wrażenia. Jeśli prześledzimy, jak zmieniały się smartfony, zrozumiemy, że lata lecą tu szybciej, a twórcy kolejnych znanych serii takich marek, jak Samsung, Apple czy HTC muszą mocno się natrudzić, aby zyskać uznanie klientów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku aparatów. Jakie modele zasługują tu na uwagę?

Huawei P20 – niedrogi, a wspaniałe zdjęcia robi

Jeśli poszukujemy smartfona, dzięki któremu wejdziemy na wyższy poziom w dziedzinie fotografii mobilnej, to bez wątpienia warto zainteresować się Huawei P20. Mamy tu główny sensor 12 Mpix oraz dodatkowy monochromatyczny obiektyw – 20 Mpix. Możemy być pewni dużych możliwości fotograficznych, co potwierdzają liczne zalety, przede wszystkim szczegółowość, jasne i żywe kolory oraz szybki, bardzo precyzyjny autofokus.

Xiaomi Mi Mix 3 oraz Mi 9 – chiński potentat w natarciu

To dla wielu zapewne dość duże zaskoczenie, bo w przeszłości marka Xiaomi nie przykładała się do projektowania bardzo dobrych aparatów fotograficznych. To już jednak zamknięty rozdział, bo obecnie modele, jak omawiane tu Mi Mix 3 oraz Mi 9, zostały wyposażone w profesjonalne obiektywy.

Pierwszego z nich – Mi Mix 3 charakteryzuje podwójny aparat: główny (szerokokątny) o rozdzielczości 12 Mpix oraz drugi tele (f/2.4) z dwukrotnym zoomem optycznym. Ale to nie wszystko, bo z przodu znajduje się podwójny obiektyw selfie. Mi 9 to pierwszy smartfon Xiaomi, w którym zastosowano potrójny aparat fotograficzny. Rezultatem główny obiektyw, który jest wspierany przez teleobiektyw oraz moduł szerokokątny. To połączenie pozwala na robienie idealnych zdjęć – nie tylko o dobrej ekspozycji, ale i pełnych kolorów, gdzie świetnie prezentuje się również balans bieli.

Samsung Galaxy s10 – zawsze wysoki poziom

Potrójny aparat fotograficzny znajdziemy również w Samsung Galaxy s10. Po raz kolejny marka zaskakuje pozytywnie użytkowników, oddając w ich ręce smartfon, który robi doskonałe zdjęcia. Obiektywy: główny, szerokokątny i teleobiektyw, zapewniają obraz o perfekcyjnym balansie bieli i idealnym, bardzo szczegółowym odwzorowaniu kolorów. Na uwagę również zasługują takie zalety jak szeroki zakres tonalny i naturalnie prezentujący się efekt bokeh. Polecamy ten model, a do kupienia jest pod adresem https://allegro.pl/kategoria/samsung-galaxy-s10-260666.

iPhone XS Max – model Apple w tym zestawieniu nie zaskakuje

Firma Apple przyzwyczaiła nas do doskonałej jakości telefonów, pełnych możliwości, co udowadaniają aparaty spotykane w iPhone’ach. W omawianym XS Max zdecydowano się na dwa aparaty główne 12 Mpix (obiektyw szerokokątny i teleobiektyw), jakie zapewniają, że zdjęcia cechują się wysoką szczegółowością i to niezależnie od warunków oświetleniowych. Cenione są żywe barwy, świetny efekt bokeh, jak również szybki oraz dokładny autofocus.

Prezentowane propozycje to tylko próbka tego, co najlepsze na rynku, bo jak wiadomo, można przebierać w bogatszej ofercie, czego dowodem telefony, które znajdziemy pod adresem https://allegro.pl/kategoria/smartfony-i-telefony-komorkowe-165.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY