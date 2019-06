Na otwarcie stadionu w Obornikach Śl. moc atrakcji i sportowa rywalizacja

Najbliższy mecz KP Boru będzie miał wyjątkową oprawę. Oborniczanie zmierzą się na swoim boisku w Obornikach Śląskich z Orlą Korzeńsko już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca o godz. 15.

– Plan na najbliższe spotkanie jest taki, że wszystkich zapraszamy na godz. 15 na Stadion Miejski przy ul. Rycerskiej w Obornikach Śl. Zapraszamy naszych wiernych kibiców i wszystkich oborniczan, a także dzieci.

– Tuż przed rozpoczęciem meczu planujemy uroczyste otwarcie stadionu, którego dokona burmistrz Arkadiusz Poprawa. Po otwarciu zagramy pierwszą połowę.

W tym czasie dzieci będą mogły szaleć na dmuchańcach,

grać na małym boisku

W przerwie naszego meczu seniorów wejdą dzieciaki z wszystkich drużyn i zagrają 10-minutowy mecz pokazowy. Po przerwie dzieci będą dalej mogły korzystać z atrakcji. Dojechać mają także strażacy i karetka pogotowia. Myślę, że dzieciaki będą się świetnie bawić, bo przygotujemy dla nich także konkurencje sportowe, planujemy również katering. Chcielibyśmy także zrobić wspólne, pamiątkowe zdjęcie – zdradza Krystian Januszewski i dodaje, że impreza potrwa do ok. godz. 18.

Trener oborniczan mówi, że dzień wcześniej, w sobotę, na Stadionie Miejskim w Obornikach Śl. swój mecz ligowy rozegrają sąsiedzi – Zorza Pęgów

W sobotę na ich boisku zaplanowano Święto Truskawki. – Nasi sąsiedzi zmierzą się w Obornikach Śl. z liderem rozgrywek – z Malczycami. Mocno trzymamy kciuki za ich zwycięstwo, kibicujemy im całym sercem. Jeśli uda się im wygrać, to odbiorą 3 punkty wiceliderowi tabeli, który depcze nam po piętach. Malczyce mają tylko jeden punkt straty do nas. Mamy nadzieje, że sąsiedzi nam pomogą – uśmiecha się Krystian Januszewski i dodaje, że i oborniczanie i drużyna z Malczyc wygrywa ostatnio wszystko, co jest do wygrania. – Wydaje mi się, że awans rozstrzygnie się na naszym boisku podczas ostatniego spotkania, które rozegramy właśnie z Malczycami. Póki co mamy jeszcze 2 ważne mecze przed sobą. Orla jest na 7. miejscu w tabeli, a Brzeg Dolny na 3. Cieszę, że tak daleko zaszliśmy, bo w poprzednim sezonie rozstrzygały się losy klubu, który mógł przestać istnieć, a teraz walczymy o awans.