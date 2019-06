Jakie ogrzewanie budynków jest najtańsze?

Najważniejsze czynniki wpływające na koszt ogrzewania to ocieplenie i wentylacja budynku. To od nich zależy ilość kilowatogodzin, które musimy dostarczyć, aby uzyskać komfort cieplny.



Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, jak zarządzamy ciepłem w pomieszczeniach. Precyzyjne zarządzanie ciepłem w pomieszczeniach to oszczędność dochodząca nawet do 30% naszych wydatków na ogrzewanie budynku. A Dodatkowo rozwiązujemy problemy z przegrzewaniem lub niedogrzaniem pomieszczeń .

Najważniejsze w kalkulacjach jest wartość energetyczna, czyli kilowatogodziny ciepła rzeczywiście dostarczane do naszego domu i dokładnie rozliczone. Łatwo zauważyć, że ceny nośników energii wahają się od 16 do ok. 30 groszy za kWh (bez uwzględniania prądu w pierwszej taryfie). Różnice mogą wynikać z przyjmowania w kalkulacjach sprawności uzyskiwanych w laboratoriach lub przy idealnych warunkach, które dla nas praktycznie są nie osiągalne.

Jakie Ogrzewanie jest najbardziej komfortowe?

Czyste, którego nie widać, nie słychać, nie czuć.

Do każdego rodzaju ogrzewania potrzebujemy prądu elektrycznego: pompki, dmuchawy, podajniki, zapalarki, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej przepływowo lub w małych zbiornikach akumulacyjnych (bojlerach).

Ogrzewanie elektryczne jest całkowicie bezobsługowe. Nie ma potrzeby wybierania, magazynowania, ładowania opału, czyszczenia pieca/kotła i jego rozpalania, nie ma strat kominowych – bo nie ma komina, nie wytwarzamy kwaśnego kondensatu i dwutlenku węgla ze spalania gazu.

Decydując się na gaz płacimy dwa abonamenty za nośnik praktycznie w tej samej cenie o zmiennych parametrach jakościowych.

Jeżeli popatrzymy perspektywicznie cały świat walczy o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, więc i my możemy uwolnić się od jakiegokolwiek spalania w swoim własnym domu i nie zatruwać własnego otoczenia. Elektrownie zawodowe przeprowadzą to spalanie za nas, o wiele sprawniej i czyściej.

