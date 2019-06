Dramat w szkole. Koledzy z klasy drastycznie znęcali się nad 10-latkiem

Dramat 10-letniego ucznia miał trwać od dawna, jednak to na wycieczce szkolnej, koledzy z klasy mieli w wyjątkowy sposób znęcać się nad swoim kolegą. W liście, który rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Krynicznie wysłali do kuratorium i przesłali do naszej redakcji, opisano szczegółowo jak znęcano się nad chłopcem.

Czytając pismo, aż trudno uwierzyć, że takie rzeczy mogli robić 10-latkowie. Rodzice chłopca o sprawie powiadomili też policję.

Tymczasem rodzice innych uczniów, którzy dowiedzieli się o sprawie, są zbulwersowani. Zarzucają dyrektorowi szkoły, że nie zareagował właściwie. Twierdzą, że w placówce panuje „zmowa milczenia”.

Dziś odwiedziliśmy dyrektora placówki, który, gdy otworzył drzwi do sekretariatu, to powiedział, że go nie ma. Dopiero po chwili przyznał, że to on zarządza szkołą i udzielił nam zdawkowych odpowiedzi.

Co dokładnie wydarzało się na wycieczce? Jak sprawę tłumaczy dyrektor? O tym przeczytacie w jutrzejszym wydaniu NOWej Gazety Trzebnickiej.

O komentarz do sprawy prosimy także organ nadzorujący szkołę, a także kuratorium i policję.