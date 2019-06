Co słychać w gastronomii: rowery gastronomiczne

Jak każda dziedzina biznesowa, tak i gastronomia zmienia się i ewaluuje zarówno od strony konsumenckiej, jak i samego przedsięwzięcia na przestrzeni ostatnich lat. Chętnie już wychodzimy na miasto i tam też się stołujemy. Dlatego coraz częściej niejeden lokal gastronomiczny jest na tyle przepełniony, że trudno w nim o wolne miejsce, żeby móc zaspokoić głód, czy pragnienie. Czasem też jest brak na naszej drodze punktu, w którym można się posilić, a nie chcemy z niej zbaczać. Dlatego świetnym rozwiązaniem na tego typu sytuacje jest własny biznes gastronomiczny na kółkach. Daje dużo więcej możliwości zarówno właścicielowi, jak i Klientom.

Gastronomia: sposób na prężnie rozwijający się biznes

Biznes gastronomiczny z foodbike.pl może być strzałem w dziesiątkę albo totalną klapą. Powodzenie przedsięwzięcia zależy od bardzo wielu czynników. Na jego brak też wpływa kilka aspektów. Jednym z nich są na pewno stałe koszty. Żeby zarobić na utrzymanie, lokal gastronomiczny musi odwiedzać dziennie odpowiednio stała liczba gości. Czasem ciężko przewidzieć, co ma wpływ na ruch lub pustki, nawet, jeśli kuchnia jest wyśmienita, a lokal jest usytuowany w dobrym miejscu. Pomimo różnych chwytów marketingowych i promocji, Klient czasem nie pojawia się. Kiedy problemem jest frekwencja, a budynku przecież nie przestawisz, to jedynym, ciekawym rozwiązaniem jest wyjście naprzeciw Klientowi, czyli mobilna gastronomia –bo wtedy masz zawsze możliwość zmiany lokalizacji.

Food bike to w obecnych czasach symbol nowo­czesnej mobilnej gastronomii. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że zapanowała moda na jedzenie z lokali na kółkach.

Żeby prowadzić rower gastronomiczny – nie musisz posiadać doświadczenia w gastronomii. Food bike nie ogranicza też wieku, bo każdy jest dobry, jeśli tylko jesteś osobą pełnoletnią. No i ten typ biznesu nie wymaga dużych nakładów finansowych. Dodatkowo, mobilna gastronomia może stanąć praktycznie wszędzie, gdzie chcesz, i w każdej chwili możesz zmienić jej położenie. Jest to niewątpliwa przewaga nad stacjonarnym lokalem – bo jeśli Klient nie przyjdzie, Ty możesz wyjść do Klienta.

Do największych zalet mobilnego biznesu gastronomicznego zaliczyć można fakt, że masz bardzo małe koszty stałe – nie płacisz chociażby wysokiego czynszu za lokal przez 12 miesięcy w roku. Do prowadzenia food bike nie potrzebujesz doświadczenia w gastronomii. No i ostatnia zaleta – miejsce. W przypadku mobilnej gastronomii sprawdzi się lokalizacja blisko dużych skupisk ludzi – plaże, deptaki, parki, bulwary, często odwiedzane ulice, kluby, imprezy miejskie lub wydarzenia typu targi.

Trendy gastronomiczne, czyli mobilna gastronomia

W sezonie świetnie sprzedają się lody, a nie każdy Klient ma chęć iść specjalnie do cukierni czy lodziarni. Wówczas warto postawić na wózek gastronomiczny właśnie z tym produktem. Otwarcie całorocznej lodziarni to już duża inwestycja, która zwróci się dopiero po kilku latach. Kiedy posiadasz rower do lodów – zysk w sezonie masz praktycznie od razu. Dlatego rowery do lodów są świetną alternatywą biznesową dla Ciebie i doskonałym udogodnieniem dla smakoszy tych słodkości.

Jeśli sezon się kończy, nie musisz męczyć się z biznesem lodowym, jak klasyczne lodziarnie, tylko możesz zamienić rower do lodów na mobilną kawę, gofry czy jedzenie typu frytki, hamburgery – co tylko chcesz, bo wybór należy do Ciebie.

Rower gastronomiczny to świetna alternatywa dla samochodu. Jest tani (w zakupie, wynajmie i utrzymaniu), nie hałasuje, nie emituje spalin, możesz wjechać nim tam, gdzie nie wjadą auta na przykład małe uliczki, parki, skwery, lokalne imprezy otwarte i zamknięte itp.

Warto jedynie pamiętać, że na konkretny produkt, którym chcesz częstować, ludzie muszą mieć ochotę w danym miejscu i czasie. Nie zawsze sprawdza się zasada, że gdzie jest najwięcej osób, to utarg masz zapewniony. Na przykład wspomniane wyżej lody – zimą niekoniecznie przyniosą zysk, ale ciepła kawa, czy inne napoje gorące już tak. Podobnie kawa wieczorem pod klubami nocnymi nie do końca znajdzie wielu amatorów, chociaż każdy z przechodniów może uwielbiać ten napój w ciągu dnia, za to frytki, czy inne przekąski, jak najbardziej tam się odnajdą.

Podsumowując: trzeba dopasować mobilny biznes gastronomiczny do odpowiednich warunków i sytuacji. Do spożywania posiłków, czy napojów ludzie muszą mieć odpowiednie nastawienie i potrzebę zależną od sytuacji. Dlatego trzeba szukać najbardziej optymalnych rozwiązań – gdzie warto, z czym i o jakiej porze roku czy dnia postawić swój rower gastronomiczny.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY