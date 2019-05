Zrelaksuj się! 5 faktów o kąpieli idealnej

Większość z nas cierpi na chroniczny brak czasu na wszystko. Jesteśmy zabiegani, a w głowie tworzy się chaos, przez który ciężko wypocząć. Najłatwiejszy domowy sposób na relaks? Aromatyczna, ciepła kąpiel! Tylko jak sprawić, by była idealna i przynosiła maksimum korzyści nie tylko dla ducha, ale i ciała?

Kąpiel jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i znanych metod hydroterapii. Przede wszystkim relaksuje, korzystnie wpływa na układ nerwowy i krwionośny. Co najważniejsze, wcale nie musimy iść do SPA, by odbyć taki zabieg. Możemy go przygotować samodzielnie, kiedy tylko chcemy w zaciszu własnej łazienki.

Idealna kąpiel to jednak nie tylko przyjemne doznania dla ducha. Taki rytuał powinien też przyczynić się do polepszenia kondycji naszej skóry i sprawić, że nie tylko będziemy się dobrze czuć, ale i doskonale wyglądać.

Oto 5 wskazówek, dzięki którym można to osiągnąć i czerpać z kąpieli jak najwięcej korzyści.

1. Odpowiednia temperatura wody

Odpowiednia temperatura wody to bardzo ważny aspekt idealnej kąpieli. Zbyt zimna woda nie wprawi nas w stan błogiego odpoczynku, jednak podobnie w drugą stronę. Zbyt wysoka temperatura wody może obciążać układ krwionośny i serce, a przy okazji prowadzić również do nadmiernego przesuszenia skóry.

Eksperci uważają, że idealna temperatura wody to taka w przedziale 34-37ºC. W takich warunkach jesteśmy w stanie się zrelaksować. Kąpiele w podanej temperaturze są polecane zwłaszcza po treningu lub ciężkim wysiłku fizycznym, by rozluźnić mięśnie. Kąpiel zadziała jak dobry lek nasenny – po niej zaśniemy jak dziecko.

Ponadto kąpiele w takiej temperaturze są polecane przy bólach kręgosłupa oraz nerwobólach. Dobrze przygotowana woda jest w stanie złagodzić lekkie stany zapalne skóry.

W dodatku pod wpływem ciepła dochodzi do przekrwienia skóry, a wymiana tlenu w organizmie zostaje przyspieszona. To przekłada się na odżywienie wszystkich komórek ciała.

Kąpiele w wysokich temperaturach (około 38 do ponad 40ºC) nie są polecane osobom z mocno przesuszoną skórą, skłonnością do pękania naczyń, powstawania żylaków, podczas ciąży oraz problemów z ciśnieniem.

Tym grupom polecana jest kąpiel w nieco niższej temperaturze (25-35ºC). Letnia woda również potrafi zrelaksować, przygotować do odpoczynku i rozluźnić mięśnie. Przy tym nie ma tak dużego wpływu na układ krwionośny i ciśnienie, jak gorąca woda.

2. Nastrój – tajemnica udanego relaksu

Aby poczuć się jak w prawdziwym SPA i w pełni się odprężyć, warto przygotować łazienkę przed kąpielą. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie oświetlenie. Na pewno w pomieszczeniu jest choć jedno ciepłe światło. Warto dodać świece, nastrojowe lampki świecące delikatnym światłem. Przyda się też relaksacyjna muzyka i ozdoby, które przyjemnie się kojarzą, na przykład muszle.

Zadbaj też o miejsce wypoczynku. Przygotuj poduszkę kąpielową bądź zwinięte ręczniki, by podczas kąpieli było wygodnie.

3. Czas kąpieli

Warto wiedzieć, że zbyt długie kąpiele mogą działać na skórę w sposób negatywny i mocno ją wysuszać! Ponadto na jej kondycję może mieć wpływ nie tylko woda, ale i zanieczyszczenia unoszące się na jej powierzchni.

Na wodzie szybko tworzy się powłoka złożona z zanieczyszczeń, obumarłego naskórka, środków stosowanych do kąpieli. Im dłużej skóra ma z tym styczność, tym większa szansa na nieprzyjemne konsekwencje. Temu jednak można częściowo zapobiegać, spłukując ciało wodą przed kąpielą.

Kąpieli powinno się zażywać przez minimum 5 minut. Za optymalny czas uznaje się 15-20 minut, natomiast przy wodzie o niższej temperaturze to może być maksymalnie pół godziny. Organizm potrzebuje tej chwili, by wchłonąć ciepło i substancje czynne.

Ten relaksacyjny zabieg najlepiej zaplanować na wieczór.

4. Aromatyczna kąpiel z pianą dzięki dodatkom

Idealna kąpiel nie może się obyć bez odpowiednich dodatków. Przede wszystkim warto zastosować olejki eteryczne. Te działają w różny sposób – mogą rozluźniać (z melisą) lub pobudzać (rozmaryn).

Warto postawić na płyny do kąpieli, które posiadają właściwości pielęgnacyjne dla skóry. Większość tego typu kosmetyków może przesuszać, jednak płyny z dodatkiem mleczka z ziaren owsa, miodu lub oleju migdałowego powinny nawilżyć i odżywić skórę.

Dobrze jest dodać specjalną sól do kąpieli. Najlepiej wybierać naturalne produkty bogate w minerały, bez sztucznych dodatków. Takie nie przyczyniają się do powstawania reakcji alergicznych.

5. Jakość wody ma znaczenie

Kąpiel nigdy nie będzie w pełni udana i nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli wystąpią problemy z jej głównym składnikiem – wodą. Do najczęstszych kłopotów odnoszących się do jej jakości należą wysoki stopień twardości oraz spora zawartość chloru.

Oba zjawiska występują niezależnie od ujęcia. Wywołują podrażnienia skóry, zaczerwienienia, przy skórze wrażliwej nawet świąd i pieczenie. Przez nie kąpiel z błogiego relaksu może stać się prawdziwym koszmarem.

Do tego wysoka twardość wody ma negatywny wpływ na działanie środków kosmetycznych takich jak: olejki do ciała, płyny do kąpieli, mydło. W twardej wodzie o wiele gorzej się rozpuszczają i nie są w stanie działać tak, jak powinny.

W dodatku przez twardą wodę bardzo trudno spłukać używane kosmetyki. W związku z tym na skórze pozostaje bardzo cienka warstwa osadu, który skutecznie uniemożliwia jej oddychanie. W taki sposób powstają choćby niedoskonałości.

Spraw, by każda kąpiel była idealna!

Choć jest wiele czynników, które sprawiają, że kąpiel może być prawdziwą chwilą relaksu, to jednak warto mieć na uwadze, że najwięcej zależy właśnie od jakości wody.

