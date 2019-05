Zbigniew Ziobro w Trzebnicy – zobacz co mówił o strajku [FILM]

O spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro mało kto wiedział. Nie było plakatów i i w internecie ciężko było znaleźć stosowne informacje. Tymczasem w zeszłą środę, minister Ziobro oraz minister Beata Kempa zjawili się w Trzebnicy.



Nasza redakcja o tej wizycie została poinformowana drogą nieoficjalną. Na mieście nie było też żadnych plakatów. Nie było też informacji na stronach urzędu czy na profilach burmistrza lub gminy. Jednak na spotkanie wynajęto salę widowiskową w GCKiS. Czy za nią zapłacono, a jeśli tak to ile, tego nie wiemy, ale przebieg spotkania pokazywał jasno, że jest to kampania wyborcza do europarlamentu. Ale od początku.

Przed godziną 17.00 przed trzebnickim ośrodkiem kultury tłumów nie było, ale za to zaczęli się gromadzić działacze PiS. Była też wierchuszka trzebnickiej władzy, ale nie było radnych.

Pojawili się też działacze z ościennych gmin. Zjawiła się również siostra premiera Anna Morawiecka. Był też radny sejmiku Tytus Czartoryski oraz radni PiS ze Żmigrodu, Trzebnicy czy Obornik Śl. Był szef trzebnickiego PiS Janusz Szydłowski, ale spotkanie o dziwo prowadził Piotr Okuniewicz, co jasno wskazywało, że mamy do czynienia z działaczami Solidarnej Polski, a nie Prawa i Sprawiedliwości.

I faktycznie, po godzinie 17.00 podjechał samochód z ministrem Zbigniewem Ziobro. Praktycznie równocześnie na salę weszła Beata Kempa i po chwili oboje wygłaszali płomienne przemówienia. Na sali, jeśli odliczyć działaczy i urzędników, to ludzi było bardzo niewiele. I najważniejsze, po wystąpieniach ministrów, nie można było zadawać żadnych pytań, po prostu spotkanie zakończono. Wiele osób było zdziwionych, a wychodząc głośno wyrażali swoje zdegustowanie i rozczarowanie. Mówiono, że to jakaś farsa, bo minister Ziobro mówił tylko o sędziach, a minister Kempa o uchodźcach. Minister namawiał do głosowania na swoją koleżankę w nadchodzących wyborach do europarlamentu. W tle emitowano baner, na którym był napis, że został sfinansowany z… KW Prawo i Sprawiedliwość.

Co ciekawe, pod koniec głos zabrał burmistrz Marek Długozima, który publicznie zadeklarował, że będzie głosował na Beatę Kempę. W pierwszym rzędzie siedział także przewodniczący Mateusz Stanisz i… usunięty przed wyborami z PiS były starosta, a obecny pracownik jednej z podległej Gminie Trzebnica jednostki Waldemar Wysocki.

Spotkanie to nic innego jak element kampanii wyborczej. Jednak brak rozgłosu mógł wskazywać na jakiś ukryty cel. A może chodziło o trwający w tym czasie w szkołach strajk nauczycieli? Może po prostu organizatorzy nie chcieli sprawy nagłaśniać w obawie, przed pikietą lub protestem ze strony środowiska oświaty?

Minister Ziobro odpowiada

Nam, po spotkaniu udało się krótko porozmawiać z ministrem Zbigniewem Ziobro. Zapytaliśmy co sądzi o strajku nauczycieli. Minister powiedział, że się spieszy, ale po chwili przystanął i powiedział, że ten rząd jak mało który przekazuje ogromne środku dla Polaków i wymienił 500 plus. Stwierdził, że nie można dać jednocześnie wszystkim wszystkiego. Dodał, że gospodarka się dobrze rozwija i zapewniał, że w następnych latach znajdą się pieniądze i dla tej grupy, by po chwili dodać, że „z pustego to i Salomon nie naleje”. Mówił też, że za premiera Tuska i Rostowskiego nigdy nie zrealizowano obietnic i dodał, że krok po kroku rząd dojdzie do celu.

Zapytaliśmy, a co mają w tej chwili zrobić nauczyciele? W tym momencie, ktoś próbował nam przeszkodzić w zadaniu tego pytania. Minister jednak, mimo próby przeszkadzania nam, zdecydował się odpowiedzieć:

– Nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Proszę sprawdzić, że przez ostatnie lata rządów platformy, nauczyciele dostali zero podwyżek do wynagrodzenia, natomiast za czasów tego rządu to wynagrodzenie rośnie. Chcielibyśmy, żeby było więcej i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości – powiedział Zbigniew Ziobro, po czym wsiadł do rządowej limuzyny i opuścił Trzebnicę.

Pozostaje pytanie, kto organizował to spotkanie i czy zapłacono za wynajęcie sali. Spotkanie trwało ponad godzinę. Na stronach www GCKiS pojawił się ostatnio cennik najmu obiektów sportowych, ale nigdzie nie widzimy cennika wynajmu sali widowiskowej. Pytania w tej sprawie wysłaliśmy do dyrektor ośrodka kultury.