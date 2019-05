Wygląd to nie wszystko – zadbaj o zdrowie zębów!

Osiągnięcie pięknego uśmiechu często wymaga od nas niemałych poświęceń. Rzadko jednak pamiętamy o tym, że poza samym kolorem, ważne jest także ich poprawne ustawienie. To właśnie dlatego, tak ważne jest zadbanie o uzębienie w obrębie gabinetu stomatologicznego. Dziś powiemy wam, jakie dziedziny powinny was szczególnie zainteresować potencjalnych pacjentów pragnących cieszyć się nienagannym uśmiechem!

Wybieramy klinikę stomatologiczną

Na samym początku warto zdecydowanie przyłożyć się do wyboru miejsca, w którym dokonamy jakiegokolwiek zabiegu. Oczywiście często może zdarzyć się tak, że w przypadku wyboru stomatologa, będziemy kierować się jego bliskością do naszego miejsca zamieszkania… jednak nie zawsze warto tak robić. Dobrym pomysłem może okazać się sprawdzenie opinii na temat danej kliniki, czy po prostu renomy danego stomatologa. Świetnym przykładem może okazać się Klinika stomatologiczna Dens Wrocław, która od dawna świadczy najwyżej jakości usługi stomatologiczne.

W trudnych przypadkach…

Idealne uzębienie to jak już wspomnieliśmy, nie tylko sam kolor, ale także jego zdrowie. Zdarza się przecież tak, że na drodze do pożądanego problemu stoją niesforne zęby, które nie tylko sprawiają ból, ale też wpływają na ustawienie innych zębów. W takich przypadkach, gdy dla przykładu odczuwamy dyskomfort powodowany przez ósemki, czyli tak zwane zęby mądrości, warto zainteresować się tym, czym jest chirurgia stomatologiczna. Dzięki stosowanym przez chirurga zabiegom można w łatwy sposób zająć się chociażby ekstrakcją zęba, ale też wyleczyć zęby niemożliwe do uratowania przy pomocy konwencjonalnych metod stomatologii. Pamiętajmy jednak, że do takiego inwazyjnego zabiegu, powinniśmy być zakwalifikowani wyłącznie przez stomatologa.

A może ortodonta?

Zakładając jednak, że nie potrzebujecie tak poważnej pomocy chirurgicznej, to najskuteczniejszą drogą do osiągnięcia prostego uzębienia jest ortodoncja. Na pewno każdy z nas spotkał się kiedyś z aparatami ortodontocznymi, czyż nie? To właśnie poszczególne rodzaje z nich sprawiają, że zęby prostują się, a wy możecie cieszyć się przepięknym uśmiechem. Co jednak najlepsze, wysokiej klasy kliniki stomatologiczne oferują przeróżne rodzaje aparatów, dostosowanych do potrzeb każdego, nawet najbardziej wymagającego pacjenta. Małe wady zgryzu można zredukować przy pomocy aparatów ruchomych, czyli takich, które mogą być wyjmowane z jamy ustnej w dowolnym momencie. Natomiast te większe potrzebują aparatów stałych, przyklejanych na stałe do powierzchni uzębienia. Niezależnie czy preferujecie klasyczny aparat stalowy, czy też niewidoczne rozwiązanie w postaci aparatu estetycznego — na pewno znajdziecie coś dla siebie! Na co więc czekacie? Czas zadbać o zdrowie zębów!

