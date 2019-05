Wybory, czyli sprawdź Unię w swojej gminie

26 maja pójdziemy do urn, aby wybrać ludzi do Europarlamentu. W Unii czekają na nas nowe perspektywy i kolejne pieniądze – 72 mld euro. Czy je mądrze wydamy? To zależy także od tego, kogo wybierzemy.

Aż 57% Polaków uważa, że Unia Europejska może się rozpaść w ciągu najbliższych 10-20 lat (źródło: ECFR). Mimo, że tylko w 2018 r. w budowie było 1800 km dróg współfinansowanych przez UE, a z różnych form wsparcia skorzystało ponad 440 tys. młodych kobiet i mężczyzn. Dzięki pieniądzom unijnym dostaliśmy też szansę na rozwój instytucji badawczych i ich

współpracę z biznesem wprowadzając na rynek nowe, innowacyjne produkty i usługi.

Redakcje 70 gazet lokalnych realizowały kampanię EUROPAGE opisując 4 wybrane zadania zrealizowane dzięki polityce spójności w różnych regionach Polski. Pisaliśmy o budowie dróg, kolei, parków, o Internecie. O inwestycjach, które pomagają w rozwoju samorządom i ich mieszkańcom i które mogą nieść też zagrożenia. Ciesząc się z nowych obwodnic czy placów zabaw zapominamy o własnym bezpieczeństwie – na przykład przekraczając prędkość na nowo wybudowanych drogach czy „hejtując” w Internecie. A to już nie wina Unii, tylko nasza. I to my decydujemy, kto nas ma reprezentować w parlamencie europejskim.

26 maja wybierzemy nowych posłów na 5-letnią kadencję. Wśród 723 deputowanych będzie nas reprezentować 52 Polaków z 13 regionów. To oni będą decydować o tym, jak nas widzą w Europie i kształtować unijne przepisy dotyczące codziennych spraw. Każdy poseł będzie

reprezentował swój region, ale żeby skutecznie wpłynąć na wizję przyszłości Zjednoczonej Europy musi umieć porozumieć się z kolegami z innych partii i innych krajów.

Jak obecnie pracują nasi europarlamentarzyści i co zrobili dla naszych regionów? Można to sprawdzić klikając w mapę dotacji. Po kliknięciu każdy może odszukać województwo, powiat, gminę i zobaczyć, co zrobiono na jego lub sąsiada terenie za pieniądze UE. Wejdź na tę stronę: mapadotacji.gov.pl/

15 lat w UE minęło i teraz idąc do wyborów warto pomyśleć, co dalej. Komisja Europejska przedstawiła już swoją wizję, w jaki sposób Polska powinna wykorzystać fundusze polityki spójności dostępne w budżecie UE na lata 2021-2022. Do rozdysponowania ma 72 miliardy euro. Priorytetem będzie wydanie ich na rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacje.

Kampania EUROPAGE to element projektu „InForMe 2.0 – Działania informacyjne na rzecz promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Realizatorem projektu są Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.