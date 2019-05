Współczesne leczenie kanałowe — jak ono wygląda?

Leczenie kanałowe budzi niemałe kontrowersje i niejako pokutuje w umysłach pacjentów jako zabieg niezwykle bolesny i co za tym idzie — nieprzyjemny. Niestety, jeżeli będziemy unikać wizyt u stomatologa, to wszelkie nowości i zmiany, które dokonały się w stomatologii nie będą dla nas znane. Właśnie dlatego, dziś postaramy się wytłumaczyć, jak wygląda obecnie prowadzone leczenie kanałowe, dlaczego warto z niego skorzystać i czym się kierować przy wyborze gabinetu!

Wybieramy gabinet

Wybór odpowiedniego gabinetu ma spore znaczenie przy podejmowaniu się zabiegu, jakim jest leczenie kanałowe, gdyż doświadczony endodonta jest w stanie sprawić, że cała procedura jest całkiem przyjemna. Niech jako przykład posłuży gabinet LaDentista Wrocław, gdzie stosuje się możliwie najnowocześniejsze procedury endodontyczne. Dzięki temu pacjent czuje się komfortowo, a uzyskany efekt może być tylko jeden — zdrowe uzębienie!

Czy endodoncja boli?

Endodoncja, czyli leczenie kanałowe to zabieg, którego celem jest usunięcie zakażonej miazgi z komory zęba i dalsze wypełnienie go biozgodną gutaperką, zabezpieczającą go przed infekcją. Z jakiegoś powodu, kojarzy się ono z bólem i ogólnym dyskomfortem… czy to jednak prawda? Otóż nie, gdyż leczenie kanałowe nigdy nie jest wykonywane z marszu, czyli bez znieczulenia. Dzieje się tak, z następującego powodu: miazga, czyli unerwiona tkanka znajdująca się w kanałach zębowych jest niewiarygodnie czuła, stąd też jej infekcja powoduje zwiększony ból. Do wyboru pacjent ma przede wszystkim tradycyjne znieczulenie miejscowe, czyli takie, które pozostawia go w stanie pełnej świadomości przez okres całego zabiegu. Alternatywnym wyborem jest znieczulenie ogólne, czyli narkoza — po jej zastosowaniu pacjent znajduje się w stanie głębokiego snu. Zalecamy to rozwiązanie w przypadku wyjątkowo czułych pacjentów lub takich, u których stwierdzono lęk przed stomatologiem!

Dokładność mikroskopu

Znieczulenie to jednak nie wszystko, gdyż miejsca takie jak wcześniej wspomniany gabinet stosują też inne, przyjazne pacjentowi rozwiązania. Należy do nich leczenie kanałowe z wykorzystaniem… mikroskopu. Jak można połączyć leczenie kanałowe, mikroskop i wiedzę lekarza? Spieszymy z odpowiedzią. Otóż wystarczy zobaczyć co oferuje współczesna stomatologia. Dzięki mikroskopowi stomatolog może zmniejszyć pole zabiegowe do wcześniej nieosiągalnych rozmiarów i zyskać większą dokładność podczas każdego zadania. Mikroskop umożliwia także zauważenie wszelkich odstępstw od normy, takich jak, chociażby niestandardowo długie kanały zębowe. Jak więc widzicie, współcześnie realizowane leczenie kanałowe jest nie tylko łatwiejsze do zrealizowania, ale też jest całkowicie bezbolesne. Mamy nadzieję, że już nie będziecie unikać podejmowania się takich zabiegów!

