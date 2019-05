Wózki widłowe do składowania dłużyc

Wózki widłowe do długich ładunków

Główne założenie jakie postawili przed sobą twórcy wózków widłowych Combilift było zaprojektowanie urządzenia, które będzie gwarantowało swobodne manewrowanie długimi ładunkami czy też dłużycami w wąskich i bardzo ograniczonych przestrzeniach magazynowych. Zostało to osiągnięte poprzez zastosowanie układu jezdnego zapewniającego możliwość poruszania się w czterech kierunkach, co w połączeniu z niewielkimi gabarytami sprawia, że wózki widłowe do długich ładunków Combilift świetnie nadają się do pracy w wąskich korytarzach roboczych, gdzie stosowanie tradycyjnych wózków widłowych czołowych napotyka na ograniczenia. Konwencjonalne wózki z przeciwwagą nie nadają się do pracy z dłużycami w wąskich korytarzach roboczych i potrzebują o wiele więcej miejsca do manewrowania. To samo dotyczy standardowych wózków bocznych, nie posiadających zdolności jazdy w czterech kierunkach, co przy ich zazwyczaj znacznych gabarytach utrudnia stosowanie wewnątrz hal.

Wózki czterokierunkowe – jak to działa?

Wózki czterokierunkowe Combilift łączą w sobie cechy urządzeń stosowanych do obsługi długich materiałów. Jednocześnie irlandzki producent wyeliminował krytyczne ograniczenia powyższych, co gwarantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Kierunek jazdy opisywanego wózka zmienia się w kilka sekund za naciśnięciem przycisku, a automatyczny system sterowania z trzema synchronicznie skręcanymi kołami zapewnia zdolność manewrowania, niespotykaną w innych urządzeniach. Zmiana kierunku jazdy odbywa się bez konieczności skręcania po łuku, przez co wykorzystanie Combilift umożliwia zwiększenie powierzchni magazynowej nawet o 60%. Nieprzeciętne zdolności manewrowe mają także zastosowanie przy rozładunku samochodów ciężarowych. Wózek 4-kierunkowy to trzy urządzenia w jednym: spełnia on funkcję tradycyjnego wózka czołowego, wózka bocznego oraz wózka do składowania w wąskich korytarzach. Przy jego zastosowaniu można zmniejszyć ilość użytkowanych urządzeń, a przez to znacznie obniżyć koszty działalności.

Regały magazynowe do składowania długich materiałów

Długie materiały takie jak; drewno konstrukcyjne, płyty drewnopochodne, rury stalowe i PCV, profile stalowe, aluminiowe czy też inne długie elementy z tworzyw sztucznych składowane są zazwyczaj w regałach wspornikowych. Konstrukcja takiego regału umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb, zarówno pod względem przenoszonych obciążeń, jak i długości czy też wysokości. Jednocześnie otrzymujemy dostęp do każdej jednostki składowania, a magazynowanie może odbywać się z obu stron regału. Ale jak dobrać do tego odpowiednie wózki widłowe? Przed przedsiębiorstwem pragnącym wdrożyć tego typu system magazynowy pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Stare, utarte schematy i wypracowane procesy są odporne na wszelkie modyfikacje. Z rozwiązaniem przychodzi producent regałów magazynowych WDX S.A., który dążąc do zagwarantowania klientom pełnej kompleksowości usług, posiada w swoim portfolio produktowym wózki 4-kierunkowe Combilift. Bazując na bogatym doświadczeniu (firma wyposażyła ponad 10 000 przedsiębiorstw w regały magazynowe na przestrzeni 25 lat) WDX S.A. proponuje bezpłatny projekt aranżacji powierzchni magazynowej oraz wsparcie eksperckie na każdym etapie inwestycji.