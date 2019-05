Wojewoda grozi rozwiązaniem Rady Miejskiej

Wojewoda nie miał wątpliwości,

że w trzebnickiej gminie

prawo jest nieprzestrzegane

W piśmie do przewodniczącego Rady Mateusza Stanisza i do wiadomości burmistrza Marka Długozimy wskazał na uchybienia i stwierdził, że „ustawodawca nałożył na radę gminy bezwzględny obowiązek dostosowania przepisów gminnych do zmienionych przepisów ustawy”. Brak podjęcia stosownych działań może w drodze uchwały doprowadzić do rozwiązania rady gminy.

Jakie działania włodarzy z gminy Trzebnica doprowadziły

do takiej reakcji Wojewody Dolnośląskiego?