V Dzień Otwarty Młyna Skokowa

Już 18 maja 2019 od godziny 10.00 do 17.00 odbędzie się dzień otwarty w Młynie Skokowa. Dla przybyłych czeka moc atrakcji jak np. zwiedzania młyna. A to jedyna w roku okazja, by poznać tajniki produkcji mąki, zajrzeć w niedostępne zwykle zakamarki i poczuć klimat 118 letniego Młyna.

Organizatorzy przewidzieli również aż 7 różnych pokazów

w tym jak zrobić okrągły i owalny bochenek chleba,

jak zrobić chleb przy pomocy robota kuchennego,

czy jak zrobić ciasto na pizzę.

Jak podają organizatorzy: ZWIEDZANIE MŁYNA SKOKOWA Z PRZEWODNIKIEM ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE CO +/- 30 MINUT W GRUPACH OK. 20 OSOBOWYCH. PIERWSZE WEJŚCIE PLANUJEMY O 10:15-30, OSTATNIE O 16:30. ZBIÓRKA PRZED WEJŚCIEM DO MŁYNA.