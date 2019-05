Szwecja – światło w oknie

W kraju, w którym słońce zachodzi tuż po południu, nawet koło czternastej/piętnastej, oświetlenie odgrywa jedną z ważniejszych ról w domu. Szwedzi wyjątkowo poważnie podchodzą do oświetlenia. Jest dla nich ważne nie tylko z uwagi na dbałość o design, z którego słyną na całym świecie, ale ma również daleko idące walory zdrowotne.

Tradycja czy konieczność?

W Szwecji sklepy z oświetleniem są jednym z bardziej dochodowych biznesów – uważa specjalista z www.strefalamp.pl. Nawet w małych miasteczkach, można spotkać co najmniej trzy, lokalne sklepy z lampami. W większości przeciętnych, skandynawskich wnętrz, dostrzec można kilka a czasem nawet kilkanaście punktów świetlnych. Na „górnym” oświetleniem przeważają różnej maści lampy stojące i lampki. Normą jest ustawianie ich na parapetach. Lampy porozmieszczane w oknach, pozbawionych rolet i firanek to również pewnego rodzaju tradycja. Punkt świetlny – lampa lub świeczka w oknie miała niegdyś naprowadzać zagubionych podróżników i marynarzy do domostw. Światło stanowiło swoisty drogowskaz, widziany nawet z dużej odległości. Tradycja ta się przyjęła i do dziś – w większości okien, wieczorami podziwiać można grę świateł. Trzeba przyznać, że jest to bardzo klimatyczne.

Wpływ światła na zdrowie

Drugim, niezwykle istotnym aspektem dobrego oświetlania swoich domów i mieszkań, jest wpływ świata na zdrowie. Skandynawski klimat i szerokość geograficzna charakteryzują się naprawdę niewielką ilością światła słonecznego – niezależnie od pory roku. Długotrwały brak słońca i przebywanie w półmroku mogą spowodować większą skłonność do depresji, stanów melancholii i braku energii. Dlatego też, mieszkańcy Skandynawii starają sobie zrekompensować brak odpowiedniej ilości światła przez właściwe oświetlanie swoich domów. Z tego samego powodu, większość okien pozbawiona jest firan, zasłon i rolet. Takie działanie ma na celu, chociaż w niewielkim stopniu, zmniejszyć ryzyko występowania stanów depresyjnych związanych z brakiem dostępu do światła. Oprócz designerskich, pięknych lamp, Szwedzi często korzystają z fototerapii, czyli specjalnych lamp, które emitują intensywne źródło światła.

Skandynawski design – znaczenie oświetlenia

Trend i nacisk na właściwe oświetlenie można przenieść ze Skandynawii w rodzime strony. Świtało lamp, oprócz dobroczynnego działania na samopoczucie, ma niebagatelny wpływ na ostateczny wygląd wnętrza. Jedna, efektowna lampa, może czasami przesądzić o całokształcie wystroju, nadać pomieszczeniu określony ton i charakter. Nowoczesne, modernistyczne lampy oraz klasyczne i rustykalne lampki nocne, są designerskim rozwiązaniem na wykańczanie pomieszczeń a na dodatek wpływają również na praktyczną sferę życia – zdrowie i samopoczucie. Szukając odpowiednich rozwiązań do swojego wnętrza, warto jednak – podobnie jak Szwedzi- korzystać ze sprawdzonych źródeł, oferujących produkty sprawdzonych producentów.

Światło miasta

Na szwedzkich przystankach autobusowych również widać dbałość o odpowiednie oświetlenie. Władze miasta Umea, wpadły na niecodzienny pomysł, który miał pomóc mieszkańcom w walce z depresją związaną z brakiem odpowiedniej ilości światła. Na większości przystanków, zamontowano specjalne ekrany emitujące dobroczynne światło, imitujące naturalne promieniowanie słoneczne (zdrowe dla oczu i skóry). Dzięki takiemu rozwiązaniu, pasażerowie oczekujący na swój autobus mogą złapać odrobinę słońca podczas pochmurnych dni. Co zaskakujące – według założeń ma to mieć wpływ na minimalizowanie zachorowań na depresję i zmniejszenie występowania chandry związanej z brakiem odpowiedniej ilości światła.

Jak widać właściwe oświetlenie, chociaż na co dzień jest niedoceniane, ma kluczowy wpływ na samopoczucie i stan psychiczny. Warto docenić wpływ zarówno promieni słonecznych, ale również właściwego oświetlenia domowego na codzienne życie. Dodatkowo, oświetlanie własnego domu może być świetnym, stylowym rozwiązaniem na zmianę i modernizację wystroju. Czasami, zamiast górnego światła, lepiej wygląda punktowe podkreślanie sztucznym światłem różnych sfer i przestrzeni w domu. Oświetleniem można więc się nie tylko bawić, ale równocześnie korzystać z jego dobroczynnego wpływu na zdrowie.

Artykuł partnera