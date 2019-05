Sprzęt rehabilitacyjny – lepiej kupić, czy wypożyczyć?

Czasem niestety zdarza się, że w wyniku kontuzji lub wypadku zostajemy unieruchomieni na jakiś czas. Zwykle w takiej sytuacji, aby wrócić do pełni sił, lekarz zaleca nam rehabilitację oraz wykorzystywanie różnych narzędzi wspomagających nas na co dzień, jak np. orteza, wózek inwalidzki czy kule. Jednak czy lepiej jest wypożyczyć taki sprzęt na czas rekonwalescencji, czy może lepiej zakupić go na własność?

Im droższy sprzęt, tym lepszy wynajem

Jeżeli nasz powrót do zdrowia wymaga wykorzystania bardzo drogich narzędzi, jak np. wózka inwalidzkiego, a jednocześnie przewidujemy, że rekonwalescencja nie będzie trwała bardzo długo, lepszym pomysłem jest wypożyczenie sprzętu. Nie tylko będzie to opcja tańsza, ale także nie będziemy mieli problemu ze sprzedażą używanej rzeczy już po wyzdrowieniu. Warto pamiętać także, że same zajęcia z rehabilitantem potrafią wiele kosztować, więc lepiej część środków na kupno sprzętu przeznaczyć na sesje ćwiczeń, mające na celu wrócić nam zdrowie.

Długi czas korzystania sprzyja kupnu

Jeżeli jednak nasz uraz jest na tyle poważny, że musimy korzystać ze sprzętu bardzo długo lub dożywotnio, lepszym wyjściem będzie zakup takiej rzeczy. Dobrym przykładem mogą tu być ortezy – kontuzje stawów niestety lubią się powtarzać, więc jeżeli już takiej ulegliśmy, dobrze jest mieć stabilizator w domu, tak na wszelki wypadek. Często takie urazy wymagają również długiej rehabilitacji, w związku z czym wypożyczanie sprzętu staje się mało opłacalne.

Gdzie najlepiej wypożyczyć lub kupić sprzęt rehabilitacyjny?

Możemy skorzystać zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. W przypadku sprzętu do rehabilitacji bardzo ważna jest jakość, dlatego powinniśmy zwracać uwagę na takie rzeczy, jak np. marka produktu. Nie należy przy tym kierować się wyłącznie ceną, ponieważ musimy być w stanie w pełni polegać na kupowanym przez nas produkcie, a takie działanie jest niemożliwe w przypadku średniej jakości wyrobów.

