Imiona na sprzedaż

Specjalny wysłannik gminy dostarczył do mego domu kartę do głosowania Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego. Przeczytałem, pomyślałem i wyszło mi, że w głosowaniu mój głos nikomu nie przyniesie chwały.

Jak zagłosuję na 2 to zaszkodzę 3 tzn. sobie. Jak zagłosuję inaczej, to też będzie ze szkodą dla innych. Wedle mojej opinii budżety obywatelskie winne być przekazane poszczególnym wsiom i dzielnicom Trzebnicy. Oni winni decydować, jak spożytkować te środki.

Ale tak naprawdę, to głosowanie wydaje mi się jedynie zachętą do oddania swego imienia, swych danych osobowych gminie, aby ta je sprzedała firmie handlującej danymi. Po takim przekazie każdy może przejąć wejście na mój telefon, mój adres, a jak się postara, to na moje konto bankowe. Proszę zauważyć, że do celów głosowań pełne dane ma gmina i nie musi nas prosić o ich potwierdzenie. Spytałem znajomego co on myśli o głosowaniu na tzw. Budżet Obywatelski. Odpowiedział mi tak – Pamiętasz powiedzenie Hansa Klosa z serialu „Nie ze mną te numery Bruner”…

Jeśli redakcja nie ma nic przeciw, to zapraszam mieszkańców gminy co myślą na temat głosowania a szczególnie o zapisie – „Pamiętaj o podpisie na odwrocie.„

Drugi telefoniczny rozmówca poprosił mnie, abym zachęcił redakcję do zadania pytania Burmistrzowi -„Co Pana łączy z firmą G. Przewłocki, G. Zielezny, S. Milewski, N Chudy …” Co czynię.